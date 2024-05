Kuba również zwracała się do Rosji o zaprzestanie tego procederu (i to publicznie), a gdy nie pomogło, latem ubiegłego roku dokonano aresztowań wśród werbowników. Ale zaciąg na wyspie trwa do dziś, widać wyraźnie, że władze w Hawanie nie chcą go przerywać, konfliktując się jednocześnie z Rosją, a jedynie co najwyżej zmniejszyć.

Rosja szuka najemników także w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Jeszcze w zeszłym roku media szacowały, że w rosyjskiej armii służy ok. 10 tys. obywateli trzech państw azjatyckich – Nepalu, Indii i Sri Lanki. Źródła ukraińskie zaś podają, że w basenie Morza Karaibskiego (a więc nie tylko na Kubie) Rosjanie zwerbowali ok. 400 osób.

Interesujące, Kreml nigdy nie próbował zaciągu w Chinach. Ale za to nie ogranicza się tylko do państw azjatyckich, szukając żołnierzy również w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Nie ma zresztą wyjścia. Nowy minister obrony Andriej Biełousow przyznał, że istnieje problem „kompletowania oddziałów wojskowych”. Obiecał jednak, że armia nie będzie uzupełniana poprzez mobilizację, lecz werbunek żołnierzy zawodowych.

Dlatego Kreml szuka ich w innych krajach, nawet ryzykując konflikty dyplomatyczne. Na razie udało mu się ich uniknąć nawet z Indiami – przynajmniej publicznych. W przypadku państw afrykańskich, skąd też zbiera najemników, nie musi nawet odwoływać się do skomplikowanych negocjacji. Somalijskie władze przymknęły oko na rosyjski werbunek w zamian za 25 tys. ton pszenicy przekazanej przez Kreml jako pomoc humanitarna. W Republice Środowoafrykańskiej – w zamian za pomoc wojskową.