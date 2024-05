Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 811 dniu wojny PAP

– Zaproszenia raczej nie otrzymamy. Podczas szczytu NATO w 2008 roku w Bukareszcie Stany Zjednoczone były najważniejszą siłą promującą przystąpienie Ukrainy do sojuszu. Dzisiaj Waszyngton stał się najważniejszym hamulcem tego procesu. Nie wykluczono, że Blinken próbował przekonać Zełenskiego, by pogodził się z tą rzeczywistością i nie protestował tak jak to było podczas szczytu w Wilnie, gdy Zełenski początkowo odmawiał udziału – uważa Melnyk. – Administracja Bidena zachowuje się nadzwyczajnie ostrożnie w tej sprawie. Oprócz tego są Węgry. Jeżeli Orbán blokował członkostwo Szwecji, to jego stanowisko wobec Ukrainy będzie jeszcze bardziej radykalne. Taka jest obiektywna rzeczywistość – mówi ekspert ds. bezpieczeństwa. Nie wyklucza, że Blinken za „pogodzenie się z tą rzeczywistością” mógł zaproponować „rekompensatę”.

Kijów ma związane ręce. Władze Ukrainy liczą na zgodę USA

Ukraińcy wobec Stanów Zjednoczonych mają konkretne oczekiwania niecierpiące zwłoki. Obecnie w Waszyngtonie przebywa ukraińska delegacja na czele z szefem rządzącej partii Sługa Narodu Dawidem Arachamią. Próbują przekonać część amerykańskich senatorów i Biały Dom do tego, by Stany Zjednoczone pozwoliły na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Dostarczając te pociski nad Dniepr, Waszyngton postawił jednoznaczny warunek – mogą być używane do ataku tylko na cele na terytorium Ukrainy, łącznie z okupowanym Krymem i Donbasem. Przez to Ukraina musiała biernie obserwować, jak Rosjanie gromadzili siły i sprzęt przy północno-wschodnim odcinku granicy przed tym, jak uderzyli na obwód charkowski. Kijów nie mógł użyć np. amerykańskich rakiet ATACMS do ataku znajdujących się tam magazynów broni czy paliwa.

– Obecnie jest zagrożenie, że to co się stało na granicy z obwodem charkowskim, Moskwa może powtórzyć na granicy z obwodem sumskim. Ukraina, widząc przygotowania rosyjskich wojsk do ataku, nie ma wystarczająco środków, by uderzać, gdy jeszcze są na terenie Rosji. Rakiety dalekiego zasięgu mogłyby zniszczyć ich logistykę i zgromadzone tam siły – uważa ukraiński ekspert.