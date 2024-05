Antony Blinken z gitarą w ręku. Sekretarz stanu zagrał w barze w Kijowie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken we wtorek rozpoczął niezapowiadaną wizytę w Kijowie. Wieczorem wystąpił w piwnicy jednego z lokali w stolicy Ukrainy. Media społecznościowe obiegło wykonanie utworu "Rockin' in the Free World" Neila Younga.