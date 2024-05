Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 812 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę nowy rząd Rosji zbierze się na pierwszym posiedzeniu.

„Rzeczpospolita”: Dotarła dziś do nas informacja, że Ukraińcy wycofują się z Wołczańska. Czy na kierunku charkowskim obserwujemy początek nowej, dużej ofensywy Rosjan?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Generalnie chodzi o odsunięcie wojsk ukraińskich od granicy. Jeszcze półtora miesiąca temu oddziały rajdowe, złożone z partyzantów rosyjskich służących pod sztandarem Ukrainy prowadzili działania rajdowe na terytorium Rosji, napadali na obwód biełgorodzki, kurski. To była kompromitacja Rosjan, to się odbiło szerokim echem w Rosji, że armia rosyjska sobie nie radzi. Putin kazał zrobić z tym porządek. I oni robią porządek, odsuwają wojska, czyli zagrożenie atakami rajdowymi na terytorium Rosji ze strony ukraińskiej. To jest jeden z motywów tej operacji. Drugi: Rosjanie chcą za wszelką cenę przybliżyć się do Charkowa, aby Charków znalazł się w zasięgu głównej masy artylerii armii rosyjskiej. Czyli żeby Rosjanie mogli artylerią zwykłą, lufową, strzelać do Charkowa, bo szkoda im tych rakiet, w końcu bardzo drogich...



Dziś Rosjanie ostrzeliwują Charków głównie z zestawów przeciwlotniczych S-300

Dokładnie. Drogie rakiety, mają ograniczenia co do liczby rakiet. W związku z tym dla nich jeżeli będą mogli prowadzić ogień artylerią klasyczną jest to dużo tańsze, dużo łatwiejsze i jest to dużo większy poziom zagrożenia dla Charkowa działaniem armii rosyjskiej, szczególnie jeśli chodzi o niszczenie tego miasta. A przecież celem zasadniczym Rosjan jest, jeśli chodzi o Charków wypędzenie Ukraińców z Charkowa. Taki sobie kiedyś cel postawił (Władimir) Putin, że Charków, kiedy się uda go zdobyć, będzie stolicą Noworosji Warunkiem do tego, żeby to była stolica Noworosji jest zasiedlenie tego miejsca Rosjanami



Czyli teraz chodzi głównie nie o zajęcie miasta, tylko o to, aby Ukraińcy opuszczali drugie największe miasto Ukrainy?

Dokładnie tak. Miasta nie zdobędą, miasto jest szykowane do obrony okrężnej i zdobywanie tego miasta teraz jest z wojskowego punktu widzenia nieuzasadnione, ponieważ ono pochłonie ogromny potencjał armii rosyjskiej. Walki w mieście są najtrudniejszym rodzajem działań bojowych, ponieważ przeciwnik, który chce miasto zdobyć musi mieć wielokrotnie większą przewagę nad broniącymi się niż w polu, normalnie...