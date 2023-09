Najemnicy z Kuby w rosyjskiej armii na Ukrainie. Rosja przerywa milczenie

Kuba i Rosja współpracują przy wyjaśnianiu sprawy Kubańczyków, którzy zaciągnęli się do rosyjskiej armii, by brać udział w walkach na Ukrainie - poinformował rosyjski ambasador w Hawanie, Wiktor Koronelli. To pierwsza publiczna wypowiedź rosyjskiego ambasadora w tej sprawie.