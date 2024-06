– Część z tych, z którymi był, zginęła i nie doszła do miejsca, do którego ich wysłali. On mówił, że był sanitariuszem, powinien był ewakuować rannych, ale sam został kontuzjowany. Wtedy poszedł w stronę naszych pozycji, po drodze znalazł pusty okop, w którym się schronił. Ale tam trafił go dron. Poszedł dalej, ale wszystko mu się pomyliło i zamiast do swoich doszedł do naszych okopów – opisywał przygody jednego z cudzoziemskich jeńców ukraiński dziennikarz Ołeksandr Kaczura.

Reklama

Słowacki najemnik wśród Nepalczyków i Hindusów

Złapany w lasach koło Łymanu najemnik wywołał takie zdziwienie, że ukraińscy żołnierze go zawiadomili. Wziętym do niewoli okazał się bowiem Słowak Jaroslav Galajčik – pierwszy taki jeniec ukraińskiej armii.

Galajčik twierdzi, że podpisał kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony na żołnierza zawodowego za równowartość ok. 2 tys. euro miesięcznie, ale nie walczył. Początkowo miał służyć przy załadunku ciężarówek w okupowanej części obwodu ługańskiego, potem wysłano go na front jako sanitariusza.

Służył w jednostce najemników z Azji: Hindusów, Nepalczyków i Mongołów.