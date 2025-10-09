Rzeczpospolita
„FT”: NATO dyskutuje m.in. o strzelaniu do rosyjskich samolotów

NATO rozważa w jaki sposób odpowiedzieć siłowo na coraz intensywniejsze działania hybrydowe prowadzone przez Rosję przeciwko krajom Sojuszu. W grę wchodzi m.in. złagodzenie zasad otwierania ognia do rosyjskich samolotów - informuje „Financial Times”.

Publikacja: 09.10.2025 10:25

Rosyjskie myśliwce Su-30SM podczas ćwiczeń Zapad

Rosyjskie myśliwce Su-30SM podczas ćwiczeń Zapad

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak NATO planuje odpowiedzieć na działania hybrydowe Rosji?
  • Jakie incydenty doprowadziły do rozpoczęcia w Sojuszu dyskusji dotyczącej zmiany sposobu reakcji na działania hybrydowe?
  • Czy NATO wyznacza konkretny termin, w którym podejmie decyzję o zmianie strategii dotyczącej reagowania na działania hybrydowe?

„FT”, powołując się na cztery źródła w Sojuszu, zbliżone do toczących się rozmów podaje, że celem działań, które rozważa NATO, ma być podniesienie kosztu prowadzenia wojny hybrydowej przez Rosję oraz decyzja ws. konkretnych kontrposunięć po kilkukrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej państw Sojuszu przez rosyjskie drony (Polska, Rumunia) czy myśliwce (Estonia). Ponadto w ostatnich tygodniach tajemnicze drony zakłócały ruch na lotniskach w Danii i w Niemczech, drony pojawiły się też w rejonie bazy wojskowej i poligonu w Belgii.

Drony zakłóciły działanie portu lotniczego w Monachium
Konflikty zbrojne
Drony zakłóciły działanie lotniska w Monachium. Tysiące pasażerów uziemionych

Jak NATO zareaguje na działania hybrydowe Rosji? Rozważane są różne możliwości

Dyskusję na ten temat miały zainicjować państwa flanki wschodniej NATO (a więc również Polska), wspierane przez Francję i Wielką Brytanię. Z czasem grupa państw uczestniczących w dialogu zwiększyła się. 

Przedstawiane propozycje obejmują m.in. uzbrojenie dronów rozpoznawczych wykorzystywanych do zbierania danych wywiadowczych na temat rosyjskich działań wojskowych oraz obniżenie progu użycia broni przez pilotów myśliwców patrolujących przestrzeń powietrzną w rejonie wschodniej flanki Sojuszu w przypadku pojawienia się zagrożenia (a więc drona lub rosyjskiego myśliwca). 

Inną opcją jest przeprowadzanie ćwiczeń wojskowych na granicach NATO z Rosją, zwłaszcza w rejonie najbardziej niedostępnych i najmniej strzeżonych odcinków granicy. 

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Foto: PAP

W czasie niedawnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Polski, wicepremier Radosław Sikorski ostrzegał, że rosyjskie samoloty i rakiety będą strącane, jeśli pojawią się nad terytorium NATO i apelował do Rosji, aby ta nie przychodziła skarżyć się na forum ONZ. – Zostaliście ostrzeżeni – mówił. 

Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski uczestniczy w nadzwyczajnym posiedzen
Polityka
Radosław Sikorski do Rosji na posiedzeniu ONZ: Nie przychodźcie skamleć, ostrzegaliśmy

Również Donald Trump dopytywany przez dziennikarzy, czy kraje NATO powinny strzelać do rosyjskich samolotów naruszających ich przestrzeń powietrzną odpowiedział twierdząco. W tym kontekście przypomina się strącenie przez Turcję rosyjskiego bombowca Su-24, który miał przez kilka sekund naruszać przestrzeń powietrzną Turcji w listopadzie 2015 roku. 

Tarcza Wschód ma powstać w ciągu trzech lat

Tarcza Wschód ma powstać w ciągu trzech lat

Foto: PAP

Niektóre państwa NATO chcą ostrożnych działań, obawiają się bezpośredniej konfrontacji z Rosją

Matthew Whittaker, ambasador USA przy NATO mówił w ubiegłym tygodniu, że codziennie pracuje z sojusznikami nad wypracowaniem „lepszych opcji w zakresie działań asymetrycznych... i wojny hybrydowej” – przypomina „FT”. Jak mówił kluczowe jest, aby NATO miało „odpowiednio wiele szczebli” na drabinie eskalacji. 

Foto: Tomasz Sitarski

W kontekście zmian zasad dotyczących użycia broni przez pilotów myśliwców patrolujących flankę wschodnią trwa dyskusja o usprawnieniu tego procesu – w niektórych państwach piloci powinni dokonać wizualnej identyfikacji celu przed otwarciem ognia, w innych mogą ograniczać się do danych radarowych i oceny zagrożenia na podstawie kierunku i prędkości poruszania się wrogiego obiektu (to zdecydowanie niższy próg użycia siły). 

Niektóre państwa NATO stoją na stanowisku, że Sojusz powinien sięgnąć po agresywniejsze środki odstraszania. Inne proponują bardziej konserwatywne podejście, zwracając uwagę na groźbę wejścia w bezpośrednią konfrontację z posiadającą broń atomową Rosją. 

– Toczą się aktywne rozmowy w tych kwestiach, jak lepiej i skuteczniej odpowiadać Rosji – mówi jeden z dyplomatów zastrzegając, że rozmowy te znajdują się we wstępnej fazie.

Po naruszeniu przestrzeni powietrznej nad Polską przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września Polska skorzystała z artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który pozwala na uruchomienie konsultacji między sojusznikami. Efektem rozmów było wówczas uruchomienie programu „Eastern Sentry” („Wschodnia Straż”), którego celem jest wzmocnienie obrony, w tym m.in. obrony przeciwdronowej, wschodniej flanki Sojuszu. 

Rozmówcy „FT” zastrzegają, że NATO nie narzuca sobie harmonogramu, w którym podejmie decyzję ws. ewentualnej agresywniejszej odpowiedzi na działania Rosji. Zmiana polityki w tym zakresie nie musi też zostać publicznie ogłoszona.

Źródło: rp.pl

„FT”, powołując się na cztery źródła w Sojuszu, zbliżone do toczących się rozmów podaje, że celem działań, które rozważa NATO, ma być podniesienie kosztu prowadzenia wojny hybrydowej przez Rosję oraz decyzja ws. konkretnych kontrposunięć po kilkukrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej państw Sojuszu przez rosyjskie drony (Polska, Rumunia) czy myśliwce (Estonia). Ponadto w ostatnich tygodniach tajemnicze drony zakłócały ruch na lotniskach w Danii i w Niemczech, drony pojawiły się też w rejonie bazy wojskowej i poligonu w Belgii.

