Z tego artykułu dowiesz się: Jak NATO planuje odpowiedzieć na działania hybrydowe Rosji?

Jakie incydenty doprowadziły do rozpoczęcia w Sojuszu dyskusji dotyczącej zmiany sposobu reakcji na działania hybrydowe?

Czy NATO wyznacza konkretny termin, w którym podejmie decyzję o zmianie strategii dotyczącej reagowania na działania hybrydowe?

„FT”, powołując się na cztery źródła w Sojuszu, zbliżone do toczących się rozmów podaje, że celem działań, które rozważa NATO, ma być podniesienie kosztu prowadzenia wojny hybrydowej przez Rosję oraz decyzja ws. konkretnych kontrposunięć po kilkukrotnym naruszeniu przestrzeni powietrznej państw Sojuszu przez rosyjskie drony (Polska, Rumunia) czy myśliwce (Estonia). Ponadto w ostatnich tygodniach tajemnicze drony zakłócały ruch na lotniskach w Danii i w Niemczech, drony pojawiły się też w rejonie bazy wojskowej i poligonu w Belgii.

Jak NATO zareaguje na działania hybrydowe Rosji? Rozważane są różne możliwości

Dyskusję na ten temat miały zainicjować państwa flanki wschodniej NATO (a więc również Polska), wspierane przez Francję i Wielką Brytanię. Z czasem grupa państw uczestniczących w dialogu zwiększyła się.

Przedstawiane propozycje obejmują m.in. uzbrojenie dronów rozpoznawczych wykorzystywanych do zbierania danych wywiadowczych na temat rosyjskich działań wojskowych oraz obniżenie progu użycia broni przez pilotów myśliwców patrolujących przestrzeń powietrzną w rejonie wschodniej flanki Sojuszu w przypadku pojawienia się zagrożenia (a więc drona lub rosyjskiego myśliwca).