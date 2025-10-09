Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Węgierski szpieg w unijnych instytucjach? Komisja Europejska powołuje zespół do zbadania sprawy

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że zbada doniesienia, jakoby rząd premiera Węgier Viktora Orbána wysłał do Brukseli agentów wywiadu w celu zebrania informacji o instytucjach UE i zrekrutowania unijnego urzędnika.

Publikacja: 09.10.2025 16:27

Flagi unijne przed siedzibą KE w Brukseli

Flagi unijne przed siedzibą KE w Brukseli

Foto: Reuters, Yves Herman

Agnieszka Kazimierczuk

Wspólne śledztwo kilku mediów, w tym niemieckiego „Der Spiegel”, belgijskiego „De Tijd” i węgierskiego „Direkt36”, ujawniło, że oficjele węgierskiego wywiadu, podszywając się pod dyplomatów, próbowali przeniknąć do instytucji UE za kadencji Olivéra Várhelyiego, który wówczas był ambasadorem Węgier przy Unii, a obecnie pełni funkcję komisarza europejskiego.

Według dokumentów, które przeanalizowały media, agent wywiadu stacjonował w Brukseli w latach 2015–2017, formalnie pracując jako dyplomata w węgierskiej ambasadzie odpowiadający za politykę spójności. Równocześnie pełnił funkcję oficera służb wywiadowczych, utrzymując kontakty wewnątrz Komisji Europejskiej i innych organizacji unijnych.

Czytaj więcej

SBU
Przestępczość
SBU: Na Ukrainie zatrzymano węgierskich szpiegów. Zbierali informacje o wojsku

Reakcja Komisji Europejskiej

Na czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Komisji, Balazs Ujvari, podkreślił, że Komisja traktuje takie oskarżenia bardzo poważnie i podejmuje działania mające na celu ochronę swoich pracowników oraz sieci przed nielegalnym szpiegostwem. Zapowiedział powołanie wewnętrznej grupy roboczej, mającej zbadać te zarzuty, jednak ze względów operacyjnych nie ujawnił więcej szczegółów.

Główna rzeczniczka Komisji, Paula Pinho, poinformowała, że przewodnicząca Ursula von der Leyen została o sprawie zawiadomiona. Do tej pory nie otrzymano komentarzy od Olivéra Várhelyiego ani władz Węgier w tej kwestii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej:

Doktryna Gierasimowa: chaos, a nie bomby. Kim jest zawodowy szpieg?
Sądy i Prokuratura
Doktryna Gierasimowa: chaos, a nie bomby. Kim jest zawodowy szpieg?

Pro

Szczegóły działalności operacyjnej

Media podały, że działania szpiegowskie kojarzą się bardziej z praktykami stosowanymi przez wywiady Moskwy czy Pekinu niż przez państwa członkowskie UE, co może zwiększyć nieufność wobec Węgier w Brukseli.

Według relacji wysokiego urzędnika z Brukseli kontakt z agentem nawiązywano co kilka miesięcy na nieformalnych spotkaniach towarzyskich, zazwyczaj w parku. Urzędnik szybko zorientował się, że jego rozmówca to szpieg, który stara się zdobyć „wszelkie plotki” z Komisji.

Czytaj więcej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewenętrznego (ABW)
Przestępczość
Warszawski urzędnik w służbie rosyjskiego wywiadu. Kulisy wielkiej afery szpiegowskiej

Te spotkania doprowadziły do przygotowania dokumentu, który miał formalizować współpracę urzędnika Komisji jako „tajnego agenta” Információs Hivatal (IH) — węgierskiej służby wywiadowczej, mimo że urzędnik nadal pracował w instytucji unijnej. Urzędnik zaprzeczył, by podpisał ten dokument, a nawet odrzucił ofertę pieniędzy za informacje. Informacje te zostały potwierdzone przez źródła bezpieczeństwa.

W momencie tych wydarzeń przełożonym agenta był właśnie Olivér Várhelyi, ambasador Węgier przy UE, który obecnie odpowiada za obszar zdrowia i dobrostanu zwierząt w Komisji Europejskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Politico

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Węgry Szpiegostwo

Wspólne śledztwo kilku mediów, w tym niemieckiego „Der Spiegel”, belgijskiego „De Tijd” i węgierskiego „Direkt36”, ujawniło, że oficjele węgierskiego wywiadu, podszywając się pod dyplomatów, próbowali przeniknąć do instytucji UE za kadencji Olivéra Várhelyiego, który wówczas był ambasadorem Węgier przy Unii, a obecnie pełni funkcję komisarza europejskiego.

Według dokumentów, które przeanalizowały media, agent wywiadu stacjonował w Brukseli w latach 2015–2017, formalnie pracując jako dyplomata w węgierskiej ambasadzie odpowiadający za politykę spójności. Równocześnie pełnił funkcję oficera służb wywiadowczych, utrzymując kontakty wewnątrz Komisji Europejskiej i innych organizacji unijnych.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Muhammad bin Salman
Polityka
Konflikty na Bliskim Wschodzie wzmacniają królestwo Saudów
Donald Trump
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa? „Nie zależy mu na uznaniu, tylko na ratowaniu ludzkich żyć”
Emmanuel Macron
Polityka
Emmanuel Macron nie chce być nowym Bidenem
Generał Wałerij Załużny
Polityka
Wybory prezydenckie na Ukrainie. Załużny ma pretensje do krajowych mediów
Sébastien Lecornu
Polityka
Kryzys polityczny we Francji. Rząd nie przetrwał doby, odpraw dla ministrów nie będzie
Reklama
Reklama
e-Wydanie