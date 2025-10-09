Nielegałowie występują w takich zawodach, które uzasadniają możliwość podróżowania albo pobytu w określonym miejscu. – Jeśli jest to nielegał przeznaczony do działań za granicą, to nie jest on przygotowywany w tym samym pionie, co reszta oficerów wywiadu. Np. nielegałom, którzy byli szkoleni do działalności w polskim wywiadzie, nie wolno było nawet spojrzeć w stronę Kiejkut (Ośrodek Szkoleniowy Agencji Wywiadu – red.). Byli przygotowywani w absolutnie indywidualnym trybie i dzięki temu ich życiorys wydawał się całkowicie neutralny – wskazuje Piotr Niemczyk.

Wykorzystywanie cudzych danych nie jest rzadkością. – Jeżeli napięcia pomiędzy państwami pochodzenia i pobytu nielegała są takie, że nie powinien on poruszać się ze swoim oryginalnym paszportem, to buduje się mu fałszywą tożsamość w oparciu o cudze personalia. Starą metodą było to, że znajdowano osoby, które faktycznie się urodziły, były w różnych rejestrach i potem zacierało się o nich informację, np. że zmarli, zginęli w jakichś okolicznościach – i dobudowywało im całą resztę życiorysu – zdradza Niemczyk.

Jedną z takich historii opowiada film „Doppelgänger. Sobowtór”. To przypadek słynnego PRL-owskiego agenta, Jerzego Kaczmarka, który „skradł” dane syna Niemki urodzonego po wojnie, który trafił do domu dziecka – a po zbudowaniu na nich legendy funkcjonował jako szpieg.

– Ten „prawdziwy” Niemiec żył w Polsce, a SB starało się go izolować, żeby nie miał on możliwości dotarcia do swojej rodziny w zachodnich Niemczech. To się nie udało, bo mężczyzna próbował się skontaktować z rodziną przez Czerwony Krzyż, wtedy Kaczmarek wpadł – wskazuje Piotr Niemczyk.

Legenda nielegała może być budowana na bazie osoby, która żyje w tym samym czasie, co on – zwykle w celu krótkotrwałego wykorzystania cudzych dokumentów, co daje pewną gwarancję, że w kraju pobytu nikt się nie dowie o dwóch osobach posługujących się takimi samymi danymi.

I Rosja, i Zachód miały nielegałów, którzy działali na terenie ówczesnego ZSRR, państw Układu Warszawskiego czy Chin. – Zresztą jakbyśmy popatrzyli na działania nielegałów współcześnie, to np. oficerowie izraelskich służb, którzy w 2010 r. w Dubaju zabili lidera Hamasu Mahmuda al-Mabhuha, także posługiwali się dokumentami prawdziwych osób, używając ich do konkretnej operacji w krótkim czasie, więc prawdopodobieństwo, że to się wyda, było nieduże – wskazuje Niemczyk.

Wtedy brytyjski MSZ potwierdził, że sześciu Brytyjczykom mieszkającym w Izraelu skradziono dane osobowe, których użyli domniemani agenci Mosadu. A światowe media podawały nieoficjalnie, że ich paszporty zostały skopiowane, a zdjęcia wymienione.

Ostatnio służby wykryły, że nielegałami było małżeństwo Dulcewów (które zostało wymienione w tej samej grupie, w której był również szpieg Paweł Rubcow) – mieszkali w Słowenii, mieli życiorysy z elementem pobytu w Ameryce Południowej. Jak podkreśla Niemczyk, wpadli nie z powodu luki czy błędu w stworzonym im życiorysie, ale przez lekkomyślność. – Pani Dulcewa jeździła do Londynu i kupowała do swojej galerii dzieła sztuki, płacąc za nie gotówką, co w dzisiejszym świecie zwraca uwagę. – Brytyjskie służby się zorientowały, że reguluje należność gotówką w sytuacjach, kiedy naturalny był przelew, poinformowały słoweńskie służby i tak wyszło, że Dulcewowie są nielegałami – opowiada były szef wywiadu UOP.

Nielegałowie mogą być szkoleni do tego, żeby docierać do miejsc, które są interesujące – ale również mogą być zaufanym łącznikiem pomiędzy agentami.