Według SBU, oficer prowadzący agenta „uruchomił” go we wrześniu 2024 r. 40-latek miał badać nastroje miejscowej ludności i dowiedzieć się, jaka byłaby reakcja wojskowych i cywilów na Zakarpaciu, gdyby na teren regionu wkroczył kontyngent sił pokojowych, w tym wojsko węgierskie. Mężczyzna miał zbierać informacje na temat sprzętu wojskowego i broni, jakie można kupić na czarnym rynku na Zakarpaciu, jak wygląda sytuacja w zakresie migracji ludności węgierskiej w regionie, jakie siły wojsk ukraińskich stacjonują na Zakarpaciu oraz jak dobre jest wyposażenie organów ścigania.

Ustalenia ukraińskiego wywiadu dotyczące Ukraińców pracujących na rzecz węgierskich służb

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, iż są dowody na to, że agent osobiście badał miejsce dyslokacji jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w regionie oraz rozmieszczenie elementów systemu rakietowego S-300. W komunikacie czytamy, że po zebraniu informacji wywiadowczych podejrzany udał się na Węgry, by zdać raport, a w celu przekroczenia granicy posłużył się zaświadczeniem o chorym ojcu, wymagającym leczenia za granicą. Mężczyzna miał odebrać od oficera prowadzącego gotówkę.

Z ustaleń SBU wynika, że podejrzany próbował zwerbować co najmniej dwie osoby. Według ukraińskiego kontrwywiadu, do kolejnego spotkania 40-latka z oficerem prowadzącym doszło w marcu 2025 r. - agent miał otrzymać „telefon ze specjalnym oprogramowaniem do tajnej komunikacji”. Od tamtej pory szpieg miał identyfikować samochody służbowe należące do ukraińskich sił i służb w obwodzie zakarpackim, m.in. Sił Zbrojnych Ukrainy, miejscowej policji, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (DPSU) czy Gwardii Narodowej Ukrainy. „Ponadto rezydent miał znaleźć i przekazać węgierskim służbom specjalnym dane o stratach wojennych Sił Zbrojnych Ukrainy i bieżących wydarzeniach na linii frontu” - czytamy. W tekście dodano, że mężczyzna znalazł odpowiedni kontakt w Siłach Obronnych Ukrainy.

Ukraina. Podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Węgier grozi dożywocie

Z komunikatu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wynika, że druga zatrzymana osoba to kobieta, która do niedawna służyła w ukraińskich „siłach bezpieczeństwa i obrony” (dokładnego przydziału służbowego nie ujawniono), a w 2025 r. odeszła ze służby. „Według dostępnych informacji, do jej zadań należało informowanie węgierskich służb specjalnych o obecności samolotów i śmigłowców na terenie obwodu zakarpackiego, a także o systemach obronnych jednostki wojskowej, w której służyła” - podano.