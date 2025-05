- Wszystko zależy od tego, co USA zamierzają położyć na stole, tak aby on (Putin) mógł nie tylko przedstawić to jako zwycięstwo w kraju, ale też żeby naprawdę czuł, że osiągnął coś, co jest warte istotnej pauzy i być może wznowienia walki w przyszłości – dodał rozmówca CNN.



Władimir Putin podejmie grę z USA, ale nie porzuci swoich maksymalistycznych celów?

Z taką oceną sytuacji zgodził się przedstawiciel jednego z europejskich państw, który mówi, że Moskwa jest skłonna do podjęcia gry z Waszyngtonem i tymczasowego ograniczenia celów wojny, by poprawić swoje relacje z USA. Nie oznacza to jednak, że – w dłuższej perspektywie – Rosja porzuci swoje maksymalistyczne cele – zaznaczył rozmówca CNN. Jak dodał Kreml liczy, że dzięki poprawie relacji z USA uda mu się odciągnąć uwagę społeczności międzynarodowej od Ukrainy, a następnie, przy wykorzystaniu „mieszanki militarnych, gospodarczych, informacyjnych i politycznych narzędzi” osiągnąć cele, jakie stawia sobie Putin „na Ukrainie i poza nią”.



- Myślenie Putina ewoluowało, ponieważ myśli on, że ma przychylnego prezydenta USA, który nie wie, co robi i jest bardziej zainteresowany w szybkich zwycięstwach – ocenił kongresman Partii Demokratycznej Jason Crow, który zasiada w komisji ds. wywiadu. Jak dodał Putin „uważa, że może mieć porozumienie (pokojowe), które po prostu nie zostanie wdrożone”.



Ujawnione przez media ramy porozumienia pokojowego, jakie USA oferują Rosji i Ukrainie, pozwoliłyby zrealizować krótkoterminowe cele Putina, które nakreślają rozmówcy CNN. USA proponują uznanie de iure rosyjskiej aneksji Krymu i uznanie de facto rosyjskich podbojów na Ukrainie, a także zdjęcie sankcji nałożonych na Rosję po 2014 roku. To pozwoliłoby Rosji utrwalić władzę na zajętych ukraińskich ziemiach i przyniosłoby ulgę rosyjskiej gospodarce. Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji w ubiegłym tygodniu mówił jednak, że Rosja chce również uznania de iure nielegalnych aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.