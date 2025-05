Zdaniem polskiego prezydenta, Donald Trump jest jedyną osobą, która jest w stanie zmusić Władimira Putina do podjęcia rozmów. - Ameryka może użyć różnych narzędzi ekonomicznych, żeby zmusić Rosję do przestrzegania pewnych działań - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Axel Springer Global Reporters Network. - Jeśli więc ktoś może zmusić Władimira Putina do zawarcia pokoju, to jest to Ameryka, prezydent Stanów Zjednoczonych - dodał.

W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump wyraził tymczasem pogląd, że Rosja i Ukraina są zainteresowane zakończeniem konfliktu. Według niego, po ostatnich spadkach cen ropy rosyjski przywódca jest bardziej skłonny do zawarcia pokoju. - Myślę, że przy obecnych cenach ropy - ropa potaniała - jesteśmy w dobrej pozycji do zawarcia porozumienia, oni chcą się dogadać, Ukraina chce się dogadać - mówił Trump.

Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie? Donald Trump: Być może coś się wydarzy

Od początku 2025 r. cena ropy - surowca, którego sprzedaż napędza rosyjską gospodarkę - spadła o ok. 15 dolarów za baryłkę. Według źródeł agencji Reutera, kraje OPEC+ zgodziły się zwiększyć produkcję ropy naftowej. W kwietniu ceny ropy spadły do poziomu najniższego od czterech lat, zwiększenie podaży może nasilić ten trend.

- Przeszliśmy długą drogę, być może coś się wydarzy, miejmy nadzieję, że tak się stanie - zaznaczył w Białym Domu Trump. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r. Największy od zakończenia II wojny światowej konflikt zbrojny w Europie trwa czwarty rok. W walkach zginęły lub zostały ranne setki tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent wielokrotnie deklarował, że chce zatrzymać rozlew krwi.