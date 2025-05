Ukraińscy wojskowi są przekonani, że ich drony sięgnęłyby placu 9 maja. W ciągu ostatnich dni dolatywały do Archangielska i na półwysep Jamalski.

Rosjanie boją się ataku Ukrainy. Pierścienie obrony przeciwlotniczej wokół Moskwy

Rosjanie również tak sądzą. Według nieoficjalnych informacji ukraińskich wywiadów, armia Kremla w ostatnich dniach skoncentrowała wokół Moskwy dodatkowo ponad 100 różnych systemów obrony przeciwlotniczej, przywiezionych nawet z Kazania i Czeczenii.

„Formują z nich kilka linii obrony. Pierwszy to wykrywanie, tam są stacje radiolokacyjne (co najmniej trzy dalekiego zasięgu – red.). Drugi dla powstrzymywania zagrożeń strategicznych. Trzeci to systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu, S-400 pokrywające teren na odległość do 400 km. Czwarty do walki na bliską odległość. Systemy Pancyr-1 i Tor-M2. Stoją nie tylko pod Moskwą, ale i na dachach budynków w samym mieście (jeden na siedzibie rosyjskiego sztabu głównego – red.), a nawet na platformach mobilnych” – pisze w internecie ukraiński dziennikarz wojskowy Andrij Caplienko.

Szeregi gości Putina może przerzedzić nie tylko strach przed ukraińskim atakiem, ale i rosyjskie prowokacje. Wśród zaproszonych jest też prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew (nie był na paradach od 2022 roku). Jednak tydzień przed jego wizytą Rosjanie usunęli z kraju jednego z deputowanych azerskiego parlamentu.

To echa kłótni o zestrzelenie azerskiego samolotu pasażerskiego w grudniu 2024 roku przez rosyjską obronę. Baku domaga się od Putina oficjalnych i publicznych przeprosin oraz wypłacenia odszkodowań rodzinom ofiar, Kreml uchyla się od tego. Azerowie zabraniają wjazdu do siebie rosyjskim politykom negatywnie wypowiadającym się o ich żądaniach, w odpowiedzi Rosjanie robią to samo z azerskimi. Nie wiadomo więc, czy w takiej sytuacji Alijew przyjedzie do Moskwy.