Ważne odkrycie archeologów w Egipcie. Odsłonięto zaginione miasto

Odkrycie starożytnego miasta Imet „otwiera nowe drzwi”

Odkrycia brytyjskich i egipskich archeologów zmieniły dotychczasowe wyobrażenia na temat życia miejskiego, religijnego i gospodarczego w IV w p.n.e. w Imet – mieście w delcie Nilu.

- Odkrycie to otwiera nowe drzwi do naszego zrozumienia codziennego życia, duchowości i planowania urbanistycznego w Delcie. Imet staje się kluczowym miejscem do ponownego przemyślenia archeologii Egiptu późnego okresu – podkreślił Nielsen.