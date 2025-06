Naukowcy rozwiązali zagadkę czaszki „Smoczego Człowieka”. „Wyjaśniliśmy część tajemnic"

Odkrycie budzi pytania, jaką nazwę nadać tej grupie. Duża część naukowców skłania się ku nazwie Homo longi. „Homo longi to odpowiednia nazwa gatunkowa dla tej grupy” – powiedział cytowany przez „The New York Times” prof. Chris Stringer, paleoantropolog z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To odróżniałoby denisowian od rodzaju Homo sapiens. Część paleontologów ma jednak inne zdanie. Dr John Hawks, paleoantropolog z University of Wisconsin-Madison jest za pozostaniem przy nazwie denisowianie. Według niego fakt, że mogli krzyżować się z naszymi przodkami, czyni z nich linię rodową naszego gatunku, obok neandertalczyków. „Jestem całkiem pewien, że to wszystko są Homo sapiens” – powiedział naukowiec.