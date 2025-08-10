Materiał Promocyjny

Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość

Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.