Aktualizacja: 10.08.2025 13:33 Publikacja: 10.08.2025 13:06
Foto: AFP
Tym razem nie chodzi o uziemioną flotę Aerofłotu, ale airbusy A320 i A321 należące do prywatnego rosyjskiego przewoźnika S7. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę S7 należał do sojuszu lotniczego Oneworld, gdzie liderami są British Airways i Iberia.
Czytaj więcej
Poszukiwania w najbiedniejszych krajach samolotów do wynajęcia obnażają dramatyczną sytuację lotn...
Airbus wtedy ogłosił akcję przywoławczą z powodu kłopotów z silnikami Pratt&Whitney, w których wykryto mikropęknięcia. I o ile inni przewoźnicy, tacy jak np. WizzAir sukcesywnie remontują i wymieniają uszkodzone części. Zachodnie sankcje uniemożliwiły takie same operacje w Rosji. Stąd pomysł, aby maszyny przetransportować do krajów, gdzie sankcji nie ma, więc maszyny można by wyremontować. Tyle, że muszą zmienić właściciela.
Jak na razie gotowość do udziału w takiej operacji zgłosiły dwie malutkie linie: egipskie AlMasria Universal Airlines oraz filipińskie South East Asian Airlines (SEAIR). Obie). Obie pochodzą z krajów, które nie zostały obciążone zachodnimi sankcjami, więc bez problemu mogą sobie sprowadzić części zamienne do airbusów. Ale podobno chętnych jest więcej.
Natomiast pomysł, by poszukać sojuszników w „przyjaznych” krajach, należy do Olega Jewdokimowa, Rosjanina mieszkającego na Cyprze, dobrze znanego w europejskiej branży lotniczej. On sam przedstawia się jako „obywatel świata”. Rok temu właśnie w tym celu zarejestrował w Czarnogórze firmę MelonAir. To nie jest linia lotnicza, raczej firma konsultingowa działająca w branży.
Flota AlMasria składa się z 6 airbusów i 2 boeingów B737. SEAIR jest biedniejsza – wszystko, co ma, to 2 airbusy – A320 i A340 eksploatowane od ponad 40 lat. Filipińska linia bardzo chętnie wymontuje z nich silniki i przejmie A321neo należące do S7 i będzie nimi woziła Rosjan z Władywostoku, Krasnojarska, Irkucka i Nowosybirska.
Egipcjanie są bardziej ambitni. Już wyrazili gotowość operowania przynajmniej 5 uziemionymi airbusami.
Cytowany przez „Kommersanta” Oleg Jewdokimow ujawnił, że negocjacje trwają i w planach S7 jest oddanie do zarządzania innym operatorom nawet wszystkich przymusowo uziemionych airbusów.
Czytaj więcej
Z braku maszyn Rosjanie sięgają po stare samoloty. Maszyna An-24, przewożąca 49 osób, rozbiła się...
A przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Transportu potwierdził anonimowo „Kommersantowi”, że taka propozycja wpłynęła i „zostanie rozpatrzona we właściwym czasie”. S7 odmówiła komentarza. Pozostaje jeszcze pytanie, jak odniosą się do pomysłu Jewdokimowa firmy, które wypożyczyły S7 samoloty oraz ubezpieczyciele. Jak na razie wiadomo, że rosyjska FSB zablokowała decyzję S7 o zwróceniu maszyn firmom leasingowym. Jako powód podano troskę o bezpieczeństwo państwa.
Od marca 2022 rosyjskie władze zezwoliły na zwrot zagranicznym lessorom jedynie 4 maszyn – 2 B737 MAX oraz 2 B747 I tu właśnie wkroczył Jewdokimow i jego MelonAero, które może liczyć na zrozumienie firm leasingowych, bo zna je doskonale. Dzięki tym kontaktom zdołał już odzyskać superjety uziemione w Wenecji oraz przywrócić do operacji stare A380 w Meksyku.
W rozmowie z Andriejem Wieliczko, redaktorem naczelnym „Rosyjskie Lotnictwo”, Jewdokimow ujawnił, że negocjacje z Egipcjanami i Filipińczykami idą znakomicie.
Rozmowy z prezesem egipskich AlMasria Ahmedem Gadallahem określił jako zaawansowane. Gadallah jest gotów wozić rosyjskimi airbusami pasażerów z Rosji do Hurghady, tam tankować maszyny z pasażerami na pokładzie i lecieć dalej na Zanzibar, Seszele i Mauritius. W ten sposób, przy aprobacie władz egipskich, Hurghada rozwinęłaby się jako centrum operacyjne dla lotów z Europy i Rosji.
– Chodzi nam o operacje StayOver, kiedy samolot ląduje, szybko uzupełnia paliwo, a pasażerowie z bagażami pozostają na pokładzie. To idealne rozwiązanie w sytuacji, kiedy popyt nie uzasadnia postawienia na takich trasach samolotów szerokokadłubowych.
Co więcej, prezes AlMasria jest gotów – jak mówił Jewdokimow – do przejęcia superjetów uziemionych nadal w Wenecji.
Czytaj więcej
Coraz bardziej nerwowo jest w rosyjskim lotnictwie cywilnym. Fiaskiem zakończyła się próba Kremla...
Natomiast filipiński SEAIR jest chętny do wywożenia Rosjan na wakacje w Azji Południowo-Wschodniej. – Benjamin Solis, prezes SEAIR już otrzymał wsparcie filipińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Teraz wszystko zależy od tego, czy władze na Kremlu zdecydują się na wsparcie takiego pomysłu. A potencjalnie mamy jeszcze inne kraje, które byłyby chętne do udziału w takich operacjach – mówił Jewdokimow.
Ujawnił, że chodzi o linie z Malediwów, które od 2 lat stara się sprywatyzować, ale współpraca z władzami, zwłaszcza po zmianie władz archipelagu, układa się nie do końca pomyślnie. Mam jednak nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się uruchomić połączenie Maafaru–Nowosybirsk – mówił Jewdokimow.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tym razem nie chodzi o uziemioną flotę Aerofłotu, ale airbusy A320 i A321 należące do prywatnego rosyjskiego przewoźnika S7. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę S7 należał do sojuszu lotniczego Oneworld, gdzie liderami są British Airways i Iberia.
Poszukiwania w najbiedniejszych krajach samolotów do wynajęcia obnażają dramatyczną sytuację lotnictwa cywilnego...
Krakowskie Balice i warszawski Chopin odnotowały najszybszy wzrost wśród lotnisk w Unii Europejskiej w I półrocz...
Marmur, inkrustacje z kamieni szlachetnych, basen, spa, akwarium z homarami, fortepian ze złota – to i jeszcze w...
Coraz bardziej nerwowo jest w rosyjskim lotnictwie cywilnym. Fiaskiem zakończyła się próba Kremla wydzierżawieni...
W 2025 r. poprawi się frekwencja w pociągach pasażerskich, ale towarowe będą przegrywać z tirami. Przewozy ładun...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas