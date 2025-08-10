W niedzielę minister obrony narodowej na konferencji prasowej komentował przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, która 15 sierpnia odbędzie się w Warszawie. Szef MON zapowiadał także ogłoszenie „bardzo dobrej informacji dotyczącej Sił Powietrznych” (chodzi o modernizację polskich F–16). – Inne niespodzianki jeszcze się w tym tygodniu również pojawią – mówił, odnosząc się do inwestycji w sprzęt wojskowy.

Wojna na Ukrainie i rozmowy o zawieszeniu broni. Jakich ustępstw od Ukrainy żąda Rosja?

Wicepremier był przez dziennikarzy pytany o rozwój wydarzeń w sprawie wojny na Ukrainie. W piątek 15 sierpnia na Alasce ma dojść do spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Amerykańskie media informowały nieoficjalnie, że negocjowane ma być zawieszenie broni w zamian za ukraińskie koncesje terytorialne na rzecz Rosji (choć brak pewności, ilu obwodów mają one dotyczyć).

Część źródeł podawała, że Rosjanie żądają wycofania się wojsk ukraińskich z całości obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz uznania aneksji Krymu, część – że Rosja chce Krymu, całych obwodów donieckiego i ługańskiego oraz części chersońskiego i zaporoskiego. Według niektórych źródeł, Rosja ma być gotowa do wycofania się z obwodów zaporoskiego i chersońskiego – niemiecki „Bild” pisał jednak, że w tej sprawie specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, mógł źle zrozumieć Putina podczas niedawnych rozmów na Kremlu.

„Obecna linia kontaktu powinna stanowić punkt wyjścia do negocjacji”. Oświadczenie europejskich przywódców ws. Ukrainy

W reakcji na doniesienia na temat spotkania Trump–Putin, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego państwo nie odda swego terytorium okupantowi. W nocy z soboty na niedzielę w związku z planowanym spotkaniem przywódców USA i Rosji pojawiło się wspólne oświadczenie prezydenta Francji, premier Włoch, kanclerza Niemiec, premiera Polski, premiera Wielkiej Brytanii, przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz prezydenta Finlandii w sprawie pokoju na Ukrainie. Tekst głosi, że „droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać wytyczona bez udziału Ukrainy”, a „poważne negocjacje mogą odbywać się jedynie w warunkach zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych”.