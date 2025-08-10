Aktualizacja: 10.08.2025 13:22 Publikacja: 10.08.2025 12:52
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
Foto: PAP/Paweł Supernak
W niedzielę minister obrony narodowej na konferencji prasowej komentował przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, która 15 sierpnia odbędzie się w Warszawie. Szef MON zapowiadał także ogłoszenie „bardzo dobrej informacji dotyczącej Sił Powietrznych” (chodzi o modernizację polskich F–16). – Inne niespodzianki jeszcze się w tym tygodniu również pojawią – mówił, odnosząc się do inwestycji w sprzęt wojskowy.
Wicepremier był przez dziennikarzy pytany o rozwój wydarzeń w sprawie wojny na Ukrainie. W piątek 15 sierpnia na Alasce ma dojść do spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Amerykańskie media informowały nieoficjalnie, że negocjowane ma być zawieszenie broni w zamian za ukraińskie koncesje terytorialne na rzecz Rosji (choć brak pewności, ilu obwodów mają one dotyczyć).
Europejskie mocarstwa wraz z Ukrainą przygotowały wspólną odpowiedź na propozycję zawieszenia bro...
Część źródeł podawała, że Rosjanie żądają wycofania się wojsk ukraińskich z całości obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz uznania aneksji Krymu, część – że Rosja chce Krymu, całych obwodów donieckiego i ługańskiego oraz części chersońskiego i zaporoskiego. Według niektórych źródeł, Rosja ma być gotowa do wycofania się z obwodów zaporoskiego i chersońskiego – niemiecki „Bild” pisał jednak, że w tej sprawie specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, mógł źle zrozumieć Putina podczas niedawnych rozmów na Kremlu.
W reakcji na doniesienia na temat spotkania Trump–Putin, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego państwo nie odda swego terytorium okupantowi. W nocy z soboty na niedzielę w związku z planowanym spotkaniem przywódców USA i Rosji pojawiło się wspólne oświadczenie prezydenta Francji, premier Włoch, kanclerza Niemiec, premiera Polski, premiera Wielkiej Brytanii, przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz prezydenta Finlandii w sprawie pokoju na Ukrainie. Tekst głosi, że „droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać wytyczona bez udziału Ukrainy”, a „poważne negocjacje mogą odbywać się jedynie w warunkach zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych”.
„Nadal stanowczo stoimy po stronie Ukrainy. Jesteśmy zjednoczeni jako Europejczycy i zdeterminowani, by wspólnie promować nasze interesy” – dodali sygnatariusze, deklarując wolę ścisłej współpracy z Trumpem i Zełenskim. Oświadczyli też, że według nich międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą, a obecna linia kontaktu na froncie „powinna stanowić punkt wyjścia do negocjacji”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1263. dniu wojny
Foto: PAP
– Wierzę, że dojdzie do zaproszenia prezydenta Zełenskiego, dzisiaj pojawiają się informacje, że jest na to szansa, żeby podczas spotkania prezydenta Trumpa z Putinem był udział prezydenta Zełenskiego. Byłoby to najlepsze rozwiązanie, mam nadzieję, że do takiego dojdzie – powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że Zachód „na czele ze Stanami Zjednoczonymi” stawia sobie za cel „doprowadzenie do sprawiedliwego i trwałego pokoju”, tak, by pokój nie był tylko na chwilę i by nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu.
– Miałem okazję w ubiegłym tygodniu rozmawiać z najbliższymi doradcami prezydenta Trumpa, którzy mówią o jego determinacji do osiągnięcia swojego celu, czyli zawarcia pokoju – relacjonował szef MON.
– Polska zawsze zrobi wszystko, żeby do tego sprawiedliwego pokoju doszło. Jesteśmy gotowi również do wsparcia naszych sojuszników, jeżeli taka byłaby potrzeba – zadeklarował precyzując, że chodzi o zabezpieczenie logistyczne i infrastrukturalne na terenie Rzeczpospolitej.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone oraz Rosja pracują obecnie nad porozumieniem, które zakłada zatrzymanie wojny w...
– My operujemy na terenie Polski i to się nie zmieni. Była gorąca dyskusja, kiedy była mowa o „koalicji chętnych”. Polska jasno i wyraźnie zadeklarowała swoje wsparcie na terytorium Rzeczypospolitej dla wojsk sojuszniczych i niepojawianie się na terytorium Ukrainy. Żaden polski żołnierz nie będzie wysłany na Ukrainę, chcę jeszcze raz wyraźnie powtórzyć – oświadczył minister.
– Chciałbym, żeby doszło do tego porozumienia, do spotkania z udziałem prezydenta Zełenskiego. Wierzymy, że jest bliżej niż kiedykolwiek do możliwości przynajmniej rozejmu – podkreślił. – Najbliższe dni to pokażą. Jakby to się stało w Święto Wojska Polskiego, w dniu Victorii Warszawskiej, to lepszego prezentu i dla tej części świata, i dla naszej przyszłości nie moglibyśmy w tak znaczącym dniu święta narodowego otrzymać niż ten – mówił Kosiniak-Kamysz.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
