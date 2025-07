Naukowcy zbadali skały wyrzucone przez wulkan

W projekcie wzięli udział eksperci z 10 instytucji, w tym University of Southampton, Swansea University, Lancaster University, University of Florence i Pisa, GEOMAR w Niemczech, Dublin Institute for Advanced Studies, Addis Abeba University i GFZ German Research Centre for Geosciences. Dr Watts przyznała, że współpraca z badaczami o różnym doświadczeniu w różnych instytucjach jest najlepszym sposobem na rozwikłanie procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, bowiem bez użycia różnych technik trudno jest zobaczyć cały obraz.

Naukowcy nie mogli tak po prostu zacząć kopać, aby sprawdzić, co dzieje się pod powierzchnią. Zamiast tego postanowili przyjrzeć się materiałowi, który został wyrzucony z płaszcza za pośrednictwem wulkanu. Zespół zebrał ponad 130 próbek skał wulkanicznych z całego regionu Afar i Głównego Ryftu Etiopskiego. Próbki zostały wykorzystane do zbadania struktury skorupy, płaszcza ziemskiego oraz zawartych w nich stopów. Oprócz tego naukowcy wykorzystali istniejące dane i zaawansowane modelowanie statystyczne. Wyniki pokazały, że pod regionem Afar znajduje się pojedynczy, asymetryczny pióropusz z wyraźnymi pasmami chemicznymi. Te pasma powtarzają się w całym systemie ryftów, jednak różnią się odstępami w zależności od warunków tektonicznych.

„Paski chemiczne sugerują, że pióropusz pulsuje, jak bicie serca. Te pulsy wydają się zachowywać inaczej w zależności od grubości płyty i tego, jak szybko się rozsuwa. W szybciej rozprzestrzeniających się szczelinach, takich jak Morze Czerwone, impulsy przemieszczają się wydajniej i regularniej, niczym krew przez wąską tętnicę” – powiedział Tom Gernon, profesor nauk o Ziemi na University of Southampton i współautor badania.

Pióropusz nie jest zatem statyczny, ale dynamiczny i reaguje na płytę tektoniczną, która znajduje się nad nim. Dr Derek Keir, inny współautor badania, przyznał, że ewolucja głębokich wypiętrzeń płaszcza jest ściśle związana z ruchem płyt. „Praca pokazuje, że głębokie wypiętrzenia płaszcza mogą przepływać pod podstawą płyt tektonicznych i pomagać w skupieniu aktywności wulkanicznej tam, gdzie płyta tektoniczna jest najcieńsza” – dodał. Kolejne badania mają skupiać się na tym, w jaki sposób i z jaką szybkością płaszcz przepływa pod płytami.