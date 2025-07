Tyle że tym razem to oni mogą doprowadzić do tego, czego rzekomo wszyscy chcą uniknąć, czyli do upadku tej koalicji.

Co musiałby zrobić Donald Tusk by uratować koalicję 15 października

I tylko jedna osoba może dziś koalicję 15 października uratować. Tą osobą jest Donald Tusk. Ale by uratować koalicję, musiałby postąpić całkowicie wbrew swojej naturze.

Musiałby wziąć dziś klęskę Trzaskowskiego na siebie. Musiałby przeciąć teorie spiskowe dotyczące fałszerstwa wyborów. Musiałby zaapelować do własnych sympatyków (dotyczy to też posłów, ale i państwowych mediów, ale też internetowych fanów a niekiedy wyznawców), by przestali rozwalać koalicję od środka, hejtując Hołownię

To ostatnie jest najtrudniejsze. Bo politycznie to Donald Tusk był beneficjentem nieustannych tarć w koalicji. Każda wojna lewicy z ludowcami, każda kłótnia wewnątrz Trzeciej Drogi, sprawiała, że wraz ze słabnięciem koalicjantów, pozycja samego Tuska rosła. Również internetowy hejt na Polskę 2050 i samego Hołownię szczególnie Tuska nie martwił. Ale dziś premier musi sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chce być winien upadku tej koalicji? Czy jakaś inna będzie teraz lepsza dla Polski? Czy przyspieszony powrót Jarosława Kaczyńskiego do władzy będzie w interesie polskiej racji stanu? Czy projekt koalicji 15 października się już wyczerpał i nie ma nic ważnego Polakom do zaproponowania?

Moim zdaniem odpowiedź na te wszystkie pytania jest negatywna. A koalicja 15 października ma przyszłość, jeśli przestanie się zajmować sobą, tylko udowodni 11,5 milionom Polaków, że nie popełnili błędu w 2023 roku oddając na nią swój głos. Ale czasu na to jest coraz mniej. Naprawdę Polska ma dziś ważniejsze wyzwania, niż narodowe oburzenie wyborców koalicji z powodu naiwności Hołowni, który dał się przyłapać na spotkaniu z jednym z największych szkodników w historii polskiej polityki, jakim jest Adam Bielan. Bo dziś z kłopotów koalicji cieszy się najbardziej Jarosław Kaczyński. A wewnętrzne waśnie tylko jemu są na rękę.