Ilu rosyjskich żołnierzy zginęło w 2024 roku? Rekordowe dane

Portale opierają swoje wyliczenia na oficjalnych i nieoficjalnych źródłach informacji – między innymi na wpisach publikowanych w mediach społecznościowych, nekrologach czy nowych grobach pojawiających się na cmentarzach.

Dlaczego Rosjanie zgłaszają się do wojska? Mobilizują ich pieniądze

Z szacunków Mediazony, Meduzy i BBC wynika, że w pierwszym roku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosja straciła co najmniej 17 890 żołnierzy. Jak zaznaczono, liczba ta nie obejmuje strat poniesionych przez siły rosyjskie na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy. W 2023 roku liczba ta wyniosła zaś 37 633 zabitych.

W raporcie zaznaczono także, że większość rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny, to ochotnicy pochodzący z terenów wiejskich. 38 proc. z nich poszło walczyć bez doświadczenia wojskowego – wskazano. Co mobilizuje ich do walki? Jak zaznacza BBC, są to przede wszystkim pieniądze – większość mężczyzn, którzy z własnej woli podjęli służbę, pochodzi bowiem z miejsc, gdzie trudno o znalezienie stabilnej i dobrze płatnej pracy.

Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w 2024 roku Rosja zdobyła 4168 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy.