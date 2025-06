Przed zabójstwem Hortman ten sam napastnik miał postrzelić innego polityka Partii Demokratycznej, zasiadającego w stanowym Senacie, Johna Hoffmana, i jego żonę, Yvette, w ich domu.

Hoffman został postrzelony dziewięciokrotnie i był operowany – wynika z wiadomości tekstowej wysłanej przez jego żonę. Wiadomość tę w mediach społecznościowych udostępniła senator Amy Klobuchar.

„Obydwoje mamy niezwykłe szczęście, że żyjemy” – napisała Yvette Hoffman.

Minnesota: Zabójca parlamentarzystki z Partii Demokratycznej ubrany był w mundur podobny do policyjnego

Boelter ma być ekspertem ds. bezpieczeństwa, posiadającym doświadczenia ze Strefy Gazy i Afryki – wynika z informacji uzyskanych przez agencję Reutera. Mężczyzna na liście potencjalnych celów ataków miał mieć też kliniki, w których przeprowadza się aborcje, oraz kilkudziesięciu innych polityków Partii Demokratycznej z Minnesoty, w tym gubernatora Walza, byłego kandydata na wiceprezydenta USA oraz senator Klobuchar.

Do ataków na polityków Partii Demokratycznej doszło w sobotę ok. 2 rano. Mężczyzna, ubrany w mundur podobny do policyjnego, ukrywający twarz pod gumową maską, najpierw pojechał do domu Hoffmanów, a potem do domu Hortmanów.