„Żadnych królów!” – Amerykanie masowo protestują przeciw Trumpowi

„Ameryka nie ma królów”, „Budujmy mosty, a nie płoty”, „Imigranci to nie kryminaliści”, „Nie – królom, nie – gestapo”, „Siła w narodzie” – to przykłady haseł, jakie można było zobaczyć w różnych miejscach kraju obok flag i elementów patriotycznych.

Uczestnicy pikiet wyrażali swoje oburzenie wobec polityki imigracyjnej, mobilizacji wojskowej wewnątrz kraju, cięć w wydatkach federalnych, a także wobec parady wojskowej zorganizowanej na życzenie Donalda Trumpa. – Często czuję się przytłoczona tym, co się dzieje obecnie w kraju. Takie chwile jak dzisiaj dodają mi otuchy, bo widzę, że nie jestem sama, jest wielu innych ludzi, którzy walczą o naszą przyszłość – powiedziała cytowana przez media 21-letnia uczestniczka protestu w Springfield, Massachusetts. – Zdecydowałam się pójść na demonstrację, bo czuję, że nie ma żadnej kontroli nad Trumpem. On prowadzi Amerykę do faszyzmu. To, że ignoruje konstytucję, jest moim zdaniem nie do zaakceptowania – powiedziała NPR News uczestniczka protestów w Sacramento w Kalifornii.

Pikietowali również mieszkańcy Minnesoty, mimo że tam władze apelowały o odwołanie demonstracji, bo trwały poszukiwania 57-letniego Vance’a Boltera. W sobotę nad ranem zamordował on demokratyczną kongresmenkę stanową Melissę Hortman i jej męża oraz próbował zabić innego demokratycznego ustawodawcę. Gubernator Minnesoty Tim Walz nazwał te zabójstwa „politycznie motywowanymi”. – To przykład ogólnokrajowej plagi gróźb wobec urzędników, polityków, sędziów i pracowników wyborczych, która trwa od dekady i staje się coraz bardziej wyrazista – powiedziała senator Amy Klobuchar z Minnesoty, wypowiadając niepokój odczuwany wśród polityków republikańskich i demokratycznych w całym kraju.

Organizatorzy protestów apelowali do uczestników o pokojowe demonstracje. W większości miejsc, nie wliczając odosobnionych przypadków konfrontacji z policją, pikietujący wzięli sobie to do serca i demonstracje odbyły się bez większych zakłóceń. W Houston w Teksasie pikietujący wręczali kwiaty pilnującym ich policjantom. Napięcie wzrosło tylko wieczorem w Los Angeles, epicentrum niezadowolenia z polityki Trumpa, gdzie przez cały tydzień dochodziło do ostrych starć z policją i Gwardią Narodową często podżeganych przez „zewnętrznych agitatorów”.

Tysiące żołnierzy na urodzinowej paradzie wojskowej prezydenta

Celem ogólnokrajowych protestów było też przyćmienie organizowanej w tym dniu przez Donalda Trumpa gigantycznej parady wojskowej z okazji 250-lecia powstania armii amerykańskiej, ale i jego urodzin.

W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział ponad 6000 żołnierzy, 128 czołgów, opancerzone transportery i artyleria. Na niebie nad Waszyngtonem odbył się pokaz lotniczy. – Nie ma na ziemi potężniejszej siły niż odważne serce armii amerykańskiej – powiedział Trump w krótkim okolicznościowym wystąpieniu.