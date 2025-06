„Los Angeles = Majdan. Ci sami organizatorzy, te same cele” – napisał w internecie imperialistyczny publicysta Aleksadr Dugin. Nie ujawnił jednak, kim są organizatorzy, ani jaki są te cele. – W Kalifornii odbywa się „kolorowa rewolucja”. Tak wygląda, gdy Majdan robią autorzy tej technologii i u siebie w domu – ogłosił kolejny propagandysta rosyjski.

Zarówno kremlowskie elity, jak i ich propagandyści zaprzeczają jakiejkolwiek podmiotowości społeczeństw (czy to w Rosji, czy w Ukrainie, czy w USA). Według podstarzałych kagebistów rządzących w Moskwie, społeczeństwa nie mają swych interesów i nie wyrażają ich w żaden sposób. Jeśli dochodzi do niepokojów społecznych, to spowodowane są one wyłącznie zewnętrznymi ingerencjami lub spiskami wewnętrznymi. Nikt z nich jednak obecnie nie wskazuje wprost, kto spiskuje w USA. Jasnym jest jednak dla nich jedynie, że jest to spisek przeciw Donaldowi Trumpowi.

„W czasie gdy Trump zajmował się zaprowadzaniem pokoju w Ukrainie, u niego w domu wybuchł bunt” – opisało protesty w amerykańskich miastach jedno z rosyjskich mediów.

– Patrzę i rozkoszuję się – nie ukrywał zadowolenia Władimir Sołowiow.