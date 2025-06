– Meksyk nie stanie się drugą Wenezuelą. Ale wrócimy do rządów autorytarnych, bo one najlepiej odpowiadają Meksykanom – potwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Carlos Barrachina, politolog z Uniwersytetu Anahuac w stolicy Meksyku.

W 2006 roku prezydent Felipe Calderon wypowiedział wojnę gangom narkotykowym. Bilans trwającej przez kolejne dwie dekady konfrontacji kosztował życie pół miliona osób. Ale mimo wsparcia Stanów Zjednoczonych wpływy gangów narkotykowych tylko się zwiększyły. Wielkie struktury kryminalne rozpadły się na około 200 mniejszych grup, które stały się jeszcze trudniejsze do podporządkowania przez władze. Meksykańscy „narco” przejęli w tym czasie od swoich kolumbijskich konkurentów kontrolę nad produkcją kokainy i jej wysyłką do krajów zachodnich. Rozszerzyli też swoją działalność na właściwie wszystkie dziedziny gospodarki. AMLO postanowił więc całkowicie zmienić strategię działania. „Abrazos no balazos” (przytulanie zamiast kul): tak miały od tej pory działać władze. Prezydent uznał, że tylko rozwój zabezpieczeń socjalnych ograniczy wpływy przestępców. To zakończyło się jednak porażką. – Dziś jedna trzecia terytorium kraju pozostaje całkowicie po kontrolą gangów narkotykowych, a pozostała część jest przedmiotem starć między nimi a władzami. Rocznie ginie w Meksyku w tych walkach ok. 40 tys. osób – mówi profesor Barrachina.

Wymiar sprawiedliwości to kolejny obszar, który wpada pod kontrolę karteli narkotykowych

Reforma wymiaru sprawiedliwości tylko zwiększy wpływy mafii na państwo. Już wcześniej 90 proc. przestępstw nigdy nie było zgłoszonych do władz, a spośród tych, które były, tylko 14 proc. kończyło się wyrokiem skazującym. Teraz jednak kartele w jeszcze większym stopniu obsadzą swoimi ludźmi stanowiska sędziowskie. To dopełni upadek niezależnych instytucji państwa. Za rządów AMLO niezależne urzędy odpowiedzialne za telekomunikację czy rynek energetyczny zostały podporządkowane władzom. Morena, po części dzięki manipulacjom wyborczym, zdobyła w ubiegłym roku większość konstytucyjną, która pozwala jej dokończyć przebudowę państwa. Zdaniem tygodnika „The Economist” z 5,32 pkt na 10 Meksyk nie jest już zresztą demokracją, tylko krajem o „hybrydowym systemie władzy”.

Ten proces dopełniła polityka Trumpa. Porozumienie o wolnym handlu z USA i Kanadą (NAFTA), które w 2017 roku zostało przekształcone w umowę USMCA, bardzo otworzyło meksykańską gospodarkę na świat. Kraj stał się pierwszym partnerem handlowym Ameryki, w szczególności dzięki przeniesieniu tu znacznej części produkcji ze Stanów. To spowodowało, że biznes, który tradycyjnie był powiązany z władzami, mocno się uniezależnił. Jednak wojna handlowa, jaką Trump wypowiedział Meksykowi (wśród innych państwa świata), i ten proces stawia pod znakiem zapytania.