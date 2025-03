Trump i Macron mają z kim przegrać. Te kobiety dają sobie radę w polityce siły

Czy to możliwe, że maserati włoskiej premier na tak długo utknęło w paryskich korkach? Bardziej prawdopodobne jest chyba to, że Giorgia Meloni w ten sposób umyślnie dała wyraz swojemu niezadowoleniu ze sposobu, w jaki była do tej pory traktowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W poniedziałek 17 lutego 2025 r. limuzyna szefowej rządu pojawiła się w każdym razie na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego 55 minut po rozpoczęciu szczytu przywódców najważniejszych państw Europy poświęconego ratowaniu Ukrainy w związku z kapitulacją Donalda Trumpa przed żądaniami Putina.