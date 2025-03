Trump zdecydował się na nałożenie ceł na towary sprowadzane z Kanady i Meksyku, dwóch największych partnerów handlowych USA, ponieważ zarzuca władzom tych krajów, iż nie robią wystarczająco wiele, by powstrzymać napływ do USA narkotyków, zwłaszcza fentanylu. Trump zarzucał też Kanadzie i Meksykowi, że przez granice tych krajów napływa do USA zbyt wielu nielegalnych imigrantów.



Claudia Sheinbaum wierzy w oparty na szacunku dialog z USA

Pierwotnie, w czasie niedzielnego wiecu w stolicy Meksyku, Sheinbaum miała ogłosić nałożenie ceł odwetowych na USA. Po tym, jak Trump zawiesił obowiązywanie ceł do 2 kwietnia, prezydent Meksyku oświadczyła, że zaplanowany na niedzielę wiec będzie okazją do świętowania.



- Jak dotąd oparty na szacunku dialog przynosi wyniki i sądzę, że będzie tak dalej – mówiła w czasie wiecu Sheinbaum. Jednocześnie podkreśliła, że Meksykanie muszą być „czujni i świadomi” w przypadku, gdyby było niezbędne ponowne zebranie się na placu w centrum stolicy Meksyku. - Czy zgadzacie się ze mną? - spytała zgromadzonych. - Tak – odpowiedzieli chóralnie zebrani na placu.