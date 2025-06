Demonstrujących w Los Angeles Trump określił mianem „rebeliantów” i „profesjonalnych agitatorów”.

Tymczasem sam Homan w rozmowie z Fox News w poniedziałek rano łagodził swoją wypowiedź podkreślając, że nie wzywał do aresztowania gubernatora Kalifornii. - Nie było dyskusji o aresztowaniu Newsoma – zapewnił.

Gubernator Kalifornii alarmuje: To krok w stronę autorytaryzmu

Sam Newsom reagując na słowa Trumpa stwierdził, że miał nadzieję, iż nie doczeka dnia, gdy prezydent wezwie do aresztowania urzędującego gubernatora stanu USA. „Nie dbam o to, czy jesteś demokratą czy republikaninem, to granica, której nie możemy przekraczać jako naród – to bez wątpienia krok w stronę autorytaryzmu” - napisał Newsom we wpisie w serwisie X.

Do zamieszek w Los Angeles doszło po przeprowadzeniu przez służby imigracyjne (ICE) nalotów na miejsca pobytu nielegalnych imigrantów. W czasie ostatnich takich nalotów aresztowano co najmniej 44 osoby. Wywołało to falę niezadowolenia w mieście.