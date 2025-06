Wcześniej Trump w czasie spotkania z żołnierzami w Fort Bragg podkreślał, że „pokolenia wojskowych bohaterów nie szczędziły krwi (...), by chronić kraj przed zniszczeniem w wyniku inwazji bezprawia z trzeciego świata, jak ma to miejsce obecnie w Kalifornii”. - Jako głównodowodzący nie pozwolę, by to się stało – dodał.

Trump w czasie późniejszej rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu bronił decyzji o wysłaniu do Los Angeles 4 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej i 700 żołnierzy piechoty morskiej. W Los Angeles od pięciu dni trwają protesty przeciwko polityce migracyjnej prezydenta USA.

Protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi zapowiada organizacja „Nie dla królów”

Parada wojskowa w Waszyngtonie odbędzie się w dniu 79. urodzin Donalda Trumpa. Ogólnokrajowe protesty zapowiedziała organizacja o nazwie „Nie dla królów” (No Kings).

„Zlekceważyli nasze sądy, deportowali Amerykanów, uprowadzali ludzi z ulic, atakowali nasze prawa obywatelskie (...)” – pisze o administracji Donalda Trumpa grupa na swojej stronie internetowej. „Zepsucie posunęło się za daleko. Nie dla tronów. Nie dla koron. Nie dla królów” - czytamy.