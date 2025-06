Przeciwko wysłaniu wojska do Los Angeles protestują senatorowie z Kalifornii, Adam Schiff i Alex Padilla (Partia Demokratyczna). W wydanym oświadczeniu przekonują oni, że wojska należy używać na terytorium USA tylko w „najbardziej skrajnych okolicznościach”, a takie – ich zdaniem – w Los Angeles nie mają miejsca.

W Los Angeles od pięciu dni trwają protesty przeciwko polityce imigracyjnej Trumpa, w ramach której przeprowadzane są naloty na miejsca, w których przebywać mogą nielegalni imigranci. Z walki z nielegalną imigracją i dążenia do deportowania wszystkich tych, którzy przebywają na terytorium USA bezprawnie, Trump uczynił jeden z filarów swojej prezydentury.

Protesty w Los Angeles mają momentami bardzo gwałtowny przebieg. We wtorek policja aresztowała 197 ich uczestników.

Donald Trump, przemawiając do żołnierzy w Fort Bragg w Karolinie Północnej, bronił swojej decyzji o wysłaniu żołnierzy do Los Angeles, podkreślając, iż „pokolenia wojskowych bohaterów nie szczędziły krwi (...), by kraj nie został zniszczony inwazją bezprawia z Trzeciego Świata”.

– To, co widzicie w Kalifornii, to pełnowymiarowy atak na pokój, porządek publiczny i suwerenność, przeprowadzany przez buntowników pod obcymi flagami – dodał Trump (niektórzy uczestnicy zamieszek eksponują meksykańskie flagi – red.). Prezydent USA zapowiedział, że jego administracja „wyzwoli Los Angeles”.