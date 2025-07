Jak finansować media publiczne? Nowy model wymaga odejścia od abonamentu

Kluczową kwestią jest finansowanie mediów publicznych. Nowy model finansowania mediów publicznych wymaga odejścia od abonamentu na rzecz powszechnej składki audiowizualnej naliczanej od PIT, CIT i KRUS z ulgami socjalnymi. Niewielka składka oraz budżetowe dopłaty poprzez KRRiT zagwarantują stabilne finansowanie. Co najmniej 10 proc. tych środków przeznaczane byłoby w „funduszu jakości” na dotacje dla niezależnych producentów, NGO, ośrodków fact-checkingowych i inicjatyw edukacyjnych – w trybie konkursów półrocznych.

Aby monitorować realizację zadań, w ustawie należałoby określić mierzalne wskaźniki: bezstronność (roczny audyt próbki materiałów), różnorodność (udział gatunków i ról społecznych), popularność cyfrową (użytkownicy, czas spędzony, odsłony edukacyjne) oraz reakcje opinii publicznej (liczba i temat skarg, czas reakcji). Coroczny raport KRRiT publikowany w Monitorze Polskim z wnioskami i rekomendacjami byłby podstawą ewentualnych sankcji – od planów naprawczych po ograniczenie finansowania lub odwołanie władz. Badania telemetryczne, analizy danych online oraz sondaże i badania fokusowe, w tym analiza interakcji w mediach społecznościowych, byłyby uzupełnieniem miar realizacji misji.

Ustawowe gwarancje powinna otrzymać niezależność dziennikarska. Byłyby to: zakazy interwencji edytorskiej, powołanie „redaktora odpowiedzialnego” z gwarantowaną kadencją i chronionym trybem odwołania, prawo odwołania się przez dziennikarza do niezależnej komisji etycznej, a w razie potrzeby do KRRiT, z możliwością odszkodowania.

Rząd Donalda Tuska chciał reformować media z nowym prezydentem Rafałem Trzaskowskim

Rządząca koalicja miała do niedawna na reformę mediów prosty sposób. Po wygranych wyborach prezydenckich wspólnie z nowym lokatorem Pałacu zamierzała przerwać kadencję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odrzucając coroczne sprawozdanie, i znowelizować ustawę o radiofonii i telewizji. Następnie na jej podstawie miano zlikwidować Radę Mediów Narodowych i powołać nowy skład KRRiT, który z kolei wybrałby nowe władze publicznego radia i telewizji. A istotne zmiany w prawie medialnym uchwalić w nieokreślonym terminie późniejszym.