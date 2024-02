Tantiemy od YouTube, ale nie od Netflixa

Lista ta jest zamknięta i nie obejmuje rozpowszechniania utworów w formie wideo na żądanie, czy też na portalach streamingowych. Co prawda niektórzy eksperci wskazywali, że można uznać je za „inne środki publicznego udostępniania utworów„ ale pogląd ten nie był przyjmowany przez sądy. W projektowanej ustawie przesądzono, że takim publicznym udostępnianiem jest usługa świadczona przez portale takie jak YouTube, polegająca przechowywaniu i udzielaniu publicznego dostępu” do treści zamieszczanych przez użytkowników. Nie obejmie to więc platform streamingowych, które same decydują, jakie materiały udostępniają (nie są więc pośrednikiem). Co więcej, w uzasadnieniu projektu wprost wskazano że "Nie przewiduje się wprowadzania podobnych regulacji w odniesieniu do innych kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub też innych pól eksploatacji."

Czy portale streamingowe zapłacą tantiemy?

Drugim argumentem Ministerstwa Kultury kwestionowanym przez SFP ZAPA jest to, że w odpowiedzi na dyrektywę najwięksi dostawcy usług VOD zaczynają wprowadzać własne, systemy dodatkowego wynagradzania twórców i wykonawców w przypadkach, gdy dany film czy serial uzyska określony próg sukcesu komercyjnego.

-Wiemy dotychczas tylko o jednym takim „systemie”, zaproponowanym przez platformę Netflix, który w dodatku ma charakter jedynie pilotażowy i obejmuje wybranych twórców zaledwie kilku ekip filmowych. Oceniamy ten program jako wybiórczy i bardzo niekorzystny dla twórców. Nie spełnia on bowiem podstawowej przesłanki z dyrektywy, mającej zagwarantować wszystkim twórcom, a nie tylko pracującym przy wybranych produkcjach danego serwisu VOD, wynagrodzenie proporcjonalne do faktycznej eksploatacji ich dzieł na wszystkich polach eksploatacji. - wskazuje Dominik Skoczek.

I podkreśla, że pilotaż Netflixa oparty jest także na bardzo wyśrubowanych kryteriach. Twórca uzyska dodatkowe wynagrodzenie przy założeniu, iż co najmniej 10 milionów widzów obejrzy przynajmniej 90% całego filmu lub 90% wszystkich odcinków danego sezonu serialu.

-Nie gwarantuje zatem ani sprawiedliwego, ani godziwego wynagrodzenia wszystkim polskim filmowcom, których filmy i seriale oglądane są w serwisach streamingowych. Należy bowiem pamiętać, że większość produkcji udostępniana jest w Netflixie i innych serwisach VOD na licencji, czyli nie jest tzw. produkcją oryginalną, bo nie została wyprodukowana przez ten serwis. Z uwagi na powyższe wątpliwości, zaprezentowany 15 lutego br. projekt nowelizacji prawa autorskiego nie stanowi w naszej ocenie realizacji prawa twórcy do uzyskania odpowiedniego. - podsumowuje dyrektor SFP ZAPA.