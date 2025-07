Polityczny wymiar kosmicznej misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego: kto na niej zyskał?

Trzecim, politycznym wymiarem tego ważnego wydarzenia, była rola, jaką odegrała posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Nigdy wcześniej żona astronauty nie była tak wyeksponowana przy okazji podobnego wyczynu – pełno było jej w mediach przed startem rakiety, w czasie startu i obecnie, po powrocie męża na Ziemię. Z jakimś bezwstydem polityczka prezentowała się non-stop u boku naukowca, sprawiając wrażenie, że w sumie to nie wiadomo, co tu jest ważniejsze – jego misja, czy jej emocje. Z pełną egzaltacją, na granicy płaczu, opowiadała w każdym medium, które tylko chciało jej słuchać, o tym, jak bardzo bała się o męża, co przeżywała i jak niezwykle podziwia swego partnera. Co gorsza, wypowiadała się także o samej misji i o tym, jak powinna być ona w przyszłości wykorzystana. Z przeciętnej i bardzo mało aktywnej posłanki stała się w krótkim czasie nie tylko „prawie-kosmonautką”, ale także specjalistką od badania kosmosu.

Wszystko to działo się z korzyścią dla niej, ale kosztem powagi wydarzenia. Prawie nic nie wiemy o 17 eksperymentach przeprowadzonych przez polskiego badacza w kosmosie, natomiast prawie wszystko o jej uczuciach do niego. Na ten aspekt zwracali uwagę specjaliści zajmujący się promocją nauki, na przykład dr Maciej Kawecki. Ja zaś chciałbym wyeksponować aspekt polityczny – wszystko to działo się z korzyścią dla pani posłanki, nawet kosztem ośmieszania jej formacji. Nie mam żadnej wątpliwości, że po tym festiwalu medialnym jej kariera nabierze rozpędu, bowiem dzisiaj może startować z jakiegokolwiek okręgu wyborczego i z jakiegokolwiek miejsca, a mandat parlamentarny ma pewny. Oto oblicze nowej polityki czasów mediów społecznościowych i sukcesów atencjuszy. Oto nowa polityka.

Inna sprawa, że pani posłanka chyba nie będzie już chciała kontynuować kariery politycznej, bo bardziej może być zainteresowana „scashowaniem” misji swego męża, a o to łatwiej w prywatnym biznesie. Może jednak ma plany wykorzystania popularności pary i powalczenia o najwyższe urzędy w państwie? Kto wie, czy nie widzi siebie i dr. Uznańskiego w roli księżnej Kate i księcia Williama? Choć bardziej przypominają małżeństwo Meghan i Harry’ego.