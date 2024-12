Rząd wpisał TVN i Polsat na listę spółek pod ochroną. Są niespodzianki

Premier nie wspomniał aby z listy wykreślono jakiś podmiot.

Projekt rozporządzenia przygotowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale do tej pory nie został on opublikowany. Miejscem, gdzie administracja państwowa umieszcza projekty jest serwis Legislacja.rcl.gov.pl Choć na tej stronie założono odpowiednią zakładkę z datą 16 grudnia to do środowego posiedzenia rządu nie zawierała ona projektu rozporządzenia.

Biuro prasowego MAP przekazało nam, że przekazało załączniki, a ich publikacją powinien zająć się pracownik RCL. RCL zaś odesłało nas z pytaniami do MAP.