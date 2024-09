Abonament RTV ma zostać zniesiony na rzecz finansowania bezpośrednio z budżetu

Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska zwrócił uwagę, że do odbudowania zaufania do mediów publicznych, prócz stabilnego finansowania i transparentności, niezbędne jest też ich odpartyjnienie, czego przedstawione założenia do projektu nie zapewniają.

– EMFA przewiduje warunki, pod jakimi mogą być stosowane narzędzia inwazyjnego nadzoru, takie jak Pegasus – mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. – Ministerstwo twierdzi jednak, że Polska te wymogi spełnia i nie przewiduje w tej kwestii żadnych zmian.

Warunki te to przede wszystkim zapewnienie informacji, że było się obiektem inwigilacji, czego polskie przepisy nie przewidują.

– EMFA mówi też, że takie środki można stosować, ale tylko do najpoważniejszych przestępstw, za które grożą też najwyższe kary. W Polsce zaś kontrola operacyjna może być stosowana choćby w sprawach o „nielegalne zdobycie informacji”, za co grozi do dwóch lat więzienia. To bardzo wygodny zarzut w odniesieniu do dziennikarzy, choć nie jest poważnym przestępstwem w rozumieniu EMFA – tłumaczy Wojciech Klicki.

Fundacja Panoptykon zwraca też uwagę, że w Polsce nie funkcjonuje rzetelna i realna kontrola sądowa działania służb: 99 proc. wniosków o kontrolę operacyjną jest zatwierdzane przez sądy, które rozpatrując je, dysponują tylko tymi informacjami, których chcą udzielić im służby.