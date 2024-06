W komunikacie podkreślono, że KRRiT pozostanie regulatorem rynku mediów audiowizualnych i nie będzie rozszerzona na rynek prasy. Jak dodano, w konsekwencji tych zmian Rada Mediów Narodowych zostanie zlikwidowana, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r.

Założenia przewidują również wprowadzenie zasad powoływania Rad Nadzorczych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Uwzględniają one określenie kompetencji koniecznych do sprawowania funkcji oraz podawanie do publicznej wiadomości oceny poszczególnych kandydatów i uzasadnienia wyboru poszczególnych członków rad nadzorczych. Istotnym elementem, jest także wprowadzenie dwuetapowego konkursu na członków zarządów spółek mediów publicznych. Wyboru najlepszego kandydata dokonywałaby KRRiT” - podaje resort kultury.



Autorzy projektu proponują również wprowadzenie otwartych konkursów do rad programowych. KRRiT powoływała by rady spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz pracowników spółek publicznej radiofonii i telewizji.



Liberalizacja przepisów o koncesjach na nadawanie

Resort chce te zliberalizować przepisy o przyznawaniu koncesji na nadawanie, bowiem obecnie wymagania nałożone na podmioty, które chcą uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów drogą satelitarną lub kablową są bardzo wysokie. "Programy publicznej radiofonii i telewizji nie będą wymagały koncesji. Rekomendujemy ich utrzymanie tylko dla nadawców programów naziemnych" - wskazuje MKiDN.



W komunikacie pojawiła się też zapowiedź wprowadzenia ograniczeń prowadzenia działalności na rynku medialnym przez jednostki samorządu terytorialnego.