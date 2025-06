Prawnicza gala w pałacowej oprawie

Przedstawicieli rankingowych kancelarii oraz gości specjalnych zaprosiliśmy na uroczystość rozdania nagród do barokowego pałacu hotelu Verte w Warszawie. Wszystkich powitała Anna Zejdler, szefowa serwisu Kobieta.rp.pl, a także prezes wydawnictwa Gremi Media Maciej Maciejowski oraz redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński.

- To bez wątpienia nasze najważniejsze wydarzenie w roku, bo Państwo jesteście naszymi najważniejszymi czytelnikami. Mam nadzieję, że dla środowiska prawników – to wydarzenie jest równie ważne jak dla naszej redakcji. Dział prawny „Rzeczpospolitej” od 23 lat, wspólnie ze środowiskiem, opracowuje ten ranking, dbając o jego przejrzystość i obiektywizm – powiedział Maciej Maciejowski. - Budowanie państwa prawa, stabilnej demokracji jest dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek. Polska nie jest samotną wyspą i globalna polityka, zmiany społeczne, a nawet klimatyczne wpływają na nasze nastroje i wybory. „Rzeczpospolita” i rp.pl to miejsce, w którym staramy się ten świat tłumaczyć i przewidywać trendy. Obok fotografii i analizy rzeczywistości, do których zalicza się ten ranking, staramy się też dostarczyć dobre prognozy i pozostać miejscem obiektywnej i etycznej debaty. Etyka, podobnie jak dla prawników, jest dla nas niezwykle ważna, bo to ona odróżnia jakość w mediach od papki i fake newsów, które nas zalewają. Cieszę się, że mogę dzisiaj obcować ze środowiskiem, które tę jakość docenia – podkreślił prezes wydawnictwa Gremi Media.

- Prawo to system nerwowy państwa, fundament stabilnej gospodarki i często ostatnia gwarancja sprawiedliwości dla obywatela. Mam zaszczyt zwracać się do grona najwybitniejszych przedstawicieli zawodu prawnika – osób tworzących najlepsze kancelarie w Polsce. Gratuluję Państwu sukcesów i dziękuję za codzienny wkład w budowanie tego, co nazywamy praworządnością - mówił w swoim wystąpieniu Michał Szułdrzyński.

Uroczystość zaszczycił obecnością wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, który w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim uczestnikom rankingu za budowanie pozytywnego wizerunku adwokatury, radców prawnych i całego świata prawników.

- Prawnicy codziennie budują zaufanie do prawa i stoją na straży demokratycznych wartości. Ich praca ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju państwa prawa i wolności obywatelskich - podkreślił wiceminister.