Najlepsze kancelarie – jak co roku – wyłoniliśmy na podstawie rekomendacji środowiska prawniczego, pozycji w międzynarodowych rankingach, prawniczych osiągnięć oraz badania opinii o kancelariach/prawnikach przeprowadzonego wśród dyrektorów i zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych. Kto zwyciężył?

Najlepsi według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2025. Dwaj liderzy

W grupie dużych kancelarii (powyżej 50 prawników) pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwie kancelarie: Rymarz Zdort Maruta oraz Clifford Chance. Obie uzyskały wskazania w sześciu obszarach. Kancelarię Rymarz Zdort Maruta wyróżniono w dziedzinach: ochrona prywatności i danych osobowych; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; prawo własności intelektualnej; prawo zamówień publicznych; private equity oraz TMT – informatyka, media, telekomunikacja. Z kolei Clifford Chance uzyskało wyróżnienia w obszarach: prawo bankowe i finansowe; prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; prawo konkurencji i antymonopolowe; prawo karne dla biznesu; private equity oraz sądowe rozwiązywanie sporów i arbitraż. Jeśli dołączymy do tego wskazania indywidualne dla najlepszych prawników w poszczególnych dziedzinach, to obie kancelarie mają łącznie po 12 wyróżnień (bo ich prawnicy zyskali po sześć wskazań indywidualnych).

Jak wspomniani liderzy oceniają obecną sytuację na rynku usług prawniczych?

– Nasi klienci oczekują podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wiedzę z różnych dziedzin prawa oraz pełnej współpracy zespołów wewnątrz kancelarii. Silne trendy hiperregulacyjne sprawiają, że nikt już nie wierzy, iż jeden prawnik zna się na wszystkim. Sytuacja ta sprzyja kancelariom posiadającym większe zespoły o zróżnicowanych kompetencjach, ale równocześnie wspiera rozwój wysoce wyspecjalizowanych firm prawniczych – wskazuje Paweł Zdort, partner zarządzający w kancelarii Rymarz Zdort Maruta.