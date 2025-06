Stały element nauczania i pomocy prawnej

Motywowanie dziekanów

Natomiast druga z kategorii, tj. miejsce kliniki w strukturze uczelni, jest bardziej złożonym kryterium. Dziś niemal wszystkie wydziały prawa zdecydowały się włączyć zajęcia kliniczne do swoich programów studiów i dlatego samo przyznawanie punktów ECTS za zaliczenie takiego przedmiotu nie wystarcza, aby przyznać 25 punktów w tej kategorii. Chcąc zmotywować dziekanów wydziałów prawa do uregulowania statusu klinik prawa w strukturze uczelni, zdecydowaliśmy się przyznawać punkty na zasadzie oceny „zero-jedynkowej” (co automatycznie oznacza albo przyznanie 25 punktów, albo 0), o ile klinika prawa na danej uczelni posiada status jednostki w strukturze wydziału (np. katedra, zakład, pracownia, laboratorium). Tym samym to kryterium stawiane jest jako jedno z ważniejszych różnicujących pozycję danej kliniki w rankingu.

Liczba studentów i opiekunowie

Pozostałe dwa kryteria, tj. współczynnik liczby studentów do liczby opiekunów oraz działalność dodatkowa, były oceniane odmiennie. Współczynnik studentów do liczby opiekunów w danej poradni został opracowany na podstawie corocznych raportów przesyłanych do Fundacji. Na tej podstawie ustaliliśmy, ilu studentów przypada na jednego opiekuna w danej poradni, z tym że liczba studentów przypadająca na jednego opiekuna była przeliczana w kolejnym kroku wedle następujących widełek: jeśli jeden opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż przewidziana w standardach grupa 16 studentów – wówczas przyznawane jest 5 pkt, zaś jeśli sprawuje opiekę nad grupą mniejszą niż 8 studentów – otrzymuje maksymalną punktację 25 pkt, a jeśli mieści się w widełkach pomiędzy 9 a 15 studentów – wówczas przyznawana jest punktacja na poziomie 15 pkt. Dzięki takiej metodologii mogliśmy docenić przede wszystkim te poradnie, gdzie nadzór nad studentami jest najefektywniejszy, niezależnie od tego, czy jest to duża, czy też mała poradnia.

Ważnym kryterium oceny jest także kwestia tzw. działalności dodatkowej. W ramach tego kryterium opracowaliśmy pięć kategorii, które uznaliśmy za najważniejsze, tj.:

organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę albo współpraca międzynarodowa obejmująca wizyty studyjne i wszelkie inne projekty międzynarodowe,

prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z praktykami dla studentów działających w poradniach, dzięki którym mogli oni stale podnosić swoje umiejętności,

nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi,

organizacja symulacji rozpraw, co znacząco wpływa na podniesienie kompetencji studentów,

wszelka pozostała działalność zwiększająca świadomość społeczną na temat prawa; do ostatniej kategorii zaliczyliśmy także inną działalność dodatkową, która nie mieściła się w wymienionych kategoriach, a która – naszym zdaniem – powinna zostać doceniona.

Informacje na temat działalności dodatkowej zaczerpnięte zostały z corocznych sprawozdań poszczególnych poradni oraz z wiedzy Zarządu Fundacji na temat działalności wszystkich studenckich poradni prawnych w Polsce. Za aktywność w ramach każdej z tych podkategorii można było maksymalnie otrzymać 5 pkt, co łącznie daje 25 punktów. W ten sposób mogliśmy nagradzać najlepszych, którzy nie ograniczają się tylko do działalności podstawowej, ale także robią coś więcej, co ma na celu albo podnoszenie kompetencji studentów pracujących w poradniach, albo promowanie idei pomocy prawnej i świadomości prawnej obywateli.

Przy zastosowaniu trzech różnych metod oceny klinik prawa otrzymaliśmy najbardziej obiektywny ranking, który tym samym uwzględnia wszystkie aspekty działalności studenckich uniwersyteckich poradni prawnych.