Uzasadniając wyrok, sąd podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie podnoszenia głosu – jako formy dyscyplinowania uczniów – nie można uznać za delikt, zasługujący na ukaranie. – Zachowanie to – choć mogłoby być uznane za obiektywnie niewłaściwe – to jednak nie stanowiło przejawu ani presji psychicznej, ani fizycznej wobec podopiecznych; i jako takie nie może być uznane za łamiące przepisy prawa oświatowego w zakresie obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, należytej opieki i kształtowania ich życiowych postaw – uzasadnił SA.

Dyscyplinarka dla nauczyciela za krzyk na nieposłusznych uczniów? Sąd nie miał wątpliwości

Pedagoga, którego sprawą zajął się szczeciński sąd, obwiniono o uchybienie godności zawodu i obowiązkom określonym w Karcie Nauczyciela. Sprawa kilkukrotnie obiła się o komisje dyscyplinarne przy wojewodzie i ministrze edukacji, a pedagog walczył o oczyszczenie go z zarzutów stosowania przemocy wobec uczniów, na których m.in. dokonać miał on „napaści słownej”. Podkreślał, że zasadność ukarania go naganą z ostrzeżeniem jest wątpliwa i powoływał się na swój konflikt z dyrektorem szkoły, wytykając mu uchybienia wpływające na poziom bezpieczeństwa uczniów.

Sąd podzielił jego punkt widzenia. Odnosząc się do zeznań świadków – a wśród nich samych uczniów – przyjął, że choć sytuacje, kiedy nauczyciel podnosił na nich głos mogły się zdarzyć, to „miało to miejsce wyłącznie, gdy ich zachowanie było nieodpowiednie”. SA przypomniał również, że przemoc psychiczna stanowi formę znęcania się. – Nie jest ona oparta na fizycznych aktach agresji, lecz stosowana jest przy wykorzystaniu manipulacji, kontroli emocjonalnej oraz werbalnych ataków – wskazał. Jej celem jest według sądu sprawienie bólu i cierpienia temu, w którego została wymierzona oraz wywołanie skutków emocjonalnych i psychologicznych. Dlatego w sprawie tej kluczowe było ustalenie, czy zachowanie nauczyciela doprowadziło do zrodzenia się u uczniów uczucia zagrożenia, strachu i poniżenia.