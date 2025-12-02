Wyrok jest prawomocny. Decyzja sądu oznacza, że proces w sprawie pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza będzie się toczył od początku.

Reklama Reklama

Co się stało z Jarosławem Ziętarą

Ziętara był dziennikarzem „Gazety Poznańskiej”, prekursorem dziennikarstwa śledczego, badał m.in. afery gospodarcze. Jego ustalenia wykraczały poza świat wielkopolskiego biznesu. 1 września 1992 r. 24-letni dziennikarz zaginął bez śladu w drodze do pracy. W 1999 r. Ziętara został uznany za zmarłego. Sprawa jego zniknięcia od ponad 33 lat czeka na rozwiązanie.

Do dziś nie wiadomo, jak i kiedy zginął Jarosław Ziętara, kto był ewentualnym zabójcą ani co się stało z ciałem. Jeden ze świadków zeznał w śledztwie, że dziennikarz był przetrzymywany przez kilka dni w magazynach firmy Elektromis (jej działalnością interesował się przed śmiercią Jarosław Ziętara), po czym został zamordowany, a jego zwłoki rozpuszczono w kwasie. Za siedem lat dojdzie do przedawnienia, a to oznacza, że zabójcy dziennikarza mogą uniknąć odpowiedzialności.

Czytaj więcej Kraj Pół roku na prawdę o Ziętarze Istniały związki służb specjalnych z Elektromisem. Czy na ich ślad wpadł zamordowany dziennikarz?

Ochroniarze Elektromisu znów staną przed sądem

Na początku lat 90. ochroniarzami w Elektromisie byli Mirosław R. ps. Ryba i Dariusz L. ps. Lala, którzy wcześniej pracowali w milicji. Prokuratura uważa, że to oni i jeszcze trzeci, nieżyjący już mężczyzna o pseudonimie Kapela, podszywając się pod policjantów, zwabili Ziętarę do samochodu przypominającego radiowóz, a następnie przekazali faktycznym sprawcom zabójstwa i ukrycia szczątków dziennikarza.