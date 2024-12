Proces Aleksandra Gawronika. Według śledczych to on podżegał do zabójstwa

Po latach w 2016 r. przed sądem w związku z tą sprawą stanął Aleksander Gawronik, były senator, biznesmen wymieniany jako jeden z najbogatszych niegdyś Polaków. Według krakowskiej prokuratury, to właśnie Gawronik miał podżegać do zabójstwa dziennikarza. Miał do tego nakłaniać pracowników ochrony poznańskiej firmy Elektromis. Krakowska prokuratura nie dała za wygraną i złożyła oddaloną w piątek przez SN kasację. Decyzja ta kończy ostatecznie sprawę podżegana do zamordowania dziennikarza.

Przed poznańskim sądem toczy się jednak nadal sprawa dotycząca zabójstwa Ziętary. Na ławie oskarżonych w tym procesie zasiada dwóch mężczyzn Mirosław R., ps. Ryba, i Dariusz L., ps. Lala. W 2022 r. sąd I instancji sąd uniewinnił ich. Prokuratura skierowała jednak w tej sprawie apelację, która jeszcze nie została rozpatrzona.