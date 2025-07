Co to jest „delikt dyscyplinarny” i czym jest „uchybienie godności zawodu”? Przepisy nie odpowiadają jasno

Jednak zdaniem mec. Koligot to, czego dzisiaj najbardziej brakuje w przepisach, to doprecyzowanie, czym w rzeczywistości jest „delikt dyscyplinarny” i co stanowi „uchybienie godności zawodu”. Dziś bowiem rzecznicy i komisje dyscyplinarne dla nauczycieli z różnych województw definiują te pojęcia inaczej – jedni uznają, że nie należy oceniać tego, co nauczyciel robi w życiu prywatnym, zaś inni, że za to również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. – Wprowadzenie nowych przepisów w proponowanym kształcie nie sprawi, że sytuacja nauczycieli w postępowaniach stanie się jaśniejsza – uważa ekspertka.

I argumentuje, że np. zdaniem niektórych komisji obrońca pedagoga w toku prowadzonego postępowania może uczestniczyć tylko w przesłuchaniach osób niepełnoletnich, bo to wprost wskazuje Karta Nauczyciela. Ta ostatnia odsyła jednak też do przepisów kodeksu postępowania karnego, a to sugeruje możliwość szerszego uczestnictwa obrońcy. – Niedoprecyzowanie przedmiotowej kwestii ogranicza prawo do obrony nauczyciela oraz utrudnia prowadzenie postępowania – unaocznia adwokat.

Jej zdaniem przepisy powinny też przewidywać możliwość warunkowego umorzenia postępowania, takiego jak to przewidziane w postępowaniu karnym. W praktyce więc – po stwierdzeniu uchybienia godności zawodu, rzecznik musi wnieść o wymierzenie kary z dostępnego katalogu, bez „rozwiązań pośrednich”. – System ten pozbawiony jest mechanizmu próby, pozwalającego nauczycielowi na rehabilitację bez natychmiastowego stosowania sankcji. Co istotne, potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania dostrzegają również sami rzecznicy dyscyplinarni – ocenia specjalistka.

Liczba postępowań w sprawie nauczycieli wzrosła. Dyrektor szkoły czasem musi zawiesić nauczyciela i z dnia na dzień zostaje bez specjalisty

W ciągu ostatnich lat mecenas zauważyła też wzrost prowadzonych w kancelarii postępowań – z kilku do kilkunastu rocznie. A oczekiwanie na wyjaśnienie sprawy i wydanie decyzji o wszczęciu lub umorzeniu – jak zauważa – może trwać miesiącami. W tym czasie dyrektor może zawiesić nauczyciela. Czasem jest to jego własna decyzja, czasem – jeśli rzecznik dyscyplinarny żąda surowej kary, np. czasowego lub całkowitego wykluczenia z zawodu – musi to zrobić. – Wysokość wynagrodzenia jest wtedy ograniczona, nauczyciel zostaje bez pracy np. na rok – tak jak wielu z moich klientów, których w toku postępowania dyscyplinarnego uniewinniono – konkluduje mec. Koligot.