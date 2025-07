Nie bądźcie obojętni. Nauczyciele wobec wyzwań ekstremizmu i fałszowania historii

Rejestracja i uczestnictwo

Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz online, która już trwa i potrwa do 8 sierpnia 2025 roku:

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły programu oraz zasady udziału dostępne są na stronie internetowej Muzeum Auschwitz:

Informacje o konferencji

Konferencja w Auschwitz-Birkenau to nie tylko okazja do poznania historii. To także wyraz odpowiedzialności i zaangażowania w kształtowanie społeczeństwa opartego na prawdzie, empatii i pamięci. W czasach, gdy zło często przybiera subtelne formy, rola nauczyciela jako strażnika wartości staje się nie do przecenienia.