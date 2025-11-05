KOWR poinformował w mediach społecznościowych, że w odpowiedzi na pismo jego generalnego dyrektora, Henryka Smolarza, Piotr Wielgomas, czyli obecny właściciel działki, zadeklarował otwartość na rozmowy „dotyczące kwestii związanych z ewentualnym wykonaniem prawa odstąpienia od sprzedaży nieruchomości z 1 grudnia 2023 r.”. Piotr Wielgomas dzierżawił grunt od 2008 r., a następnie udało mu się przekonać KOWR do jej sprzedaży. Kłopot w tym, że ta działka jest potrzebna pod realizację inwestycji CPK.

Zbycie działki pod CPK trudno odwrócić

Dr Bartosz Stelmach, adwokat z kancelarii Stelmach, Krawczyk, Romanow i wykładowca UJ wyjaśnia, że odstąpienie będzie możliwe, jeśli strony umowy dojdą do porozumienia i uzgodnią warunki zwrotnego przeniesienia własności.

– W przypadku spornym nie jest to już takie łatwe, jeśli umowa została wykonana, czyli cena została zapłacona, a przedmiot umowy wydany. Zdarza się, że to nabywca odstępuje na przykład z powodu wad nieruchomości, które się ujawniły po przeniesieniu własności, a które są na tyle istotne, że uniemożliwiają jej normalne użytkowanie – mówi prawnik.

– Sprzedający może natomiast próbować dochodzić stwierdzenia nieważności umowy, podnosząc zarzut nieekwiwalentności świadczenia, jeśli cena, którą zapłacił nabywca była rażąco niższa niż rynkowa. Taki argument można połączyć z zarzutem naruszenia zasad współżycia społecznego, jeśli do niego doszło na etapie zawierania umowy – dodaje dr Bartosz Stelmach.

Zdaniem eksperta tę ostatnią ścieżkę może próbować wykorzystać KOWR, gdyby obecny właściciel działki w Zabłotni nie chciał się porozumieć w zakresie zwrotu własności.