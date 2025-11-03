O sprawie sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, zrobiło się głośno po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł.

Wcześniej działka była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 r. Przez lata bezskutecznie starali się o jej wykup. WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach wszyscy trzej zostali przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Portal podał, że miesiąc po ostatnim spotkaniu syn Wielgomasa, Piotr, kupił działkę strategiczną dla budowy CPK.

Spotkanie szefa KOWR z właścicielem firmy Dawtona

Z nowych doniesień WP wynika, że Andrzej Wielgomas także po zmianie władzy utrzymywał relacje z politykami odpowiedzialnymi za rolnictwo. W tekście czytamy, że Henryk Smolarz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i od 2024 r. prezes KOWR, przyjął Andrzeja Wielgomasa w swoim gabinecie 18 września. Tymczasem, jak czytamy, redakcja wysłała do KOWR pierwsze pytania dotyczące sprzedaży działek pod CPK 10 września, a 16 września otrzymała odpowiedź z Biura Dyrektora Generalnego.

„Mimo zmiany władzy polityka KOWR wobec budowy CPK właściwie się nie zmieniła. Zirytowany obstrukcją rolniczej agencji zarząd CPK pod koniec 2024 r. żąda żeby Smolarz zorganizował spotkanie z Piotrem Wielgomasem, wiceprezesem firmy Dawtona, któremu w grudniu 2023 r. sprzedano ziemię. Smolarz milczy, ignoruje cztery kolejne pisma w tej sprawie” – napisała w poniedziałek Wirtualna Polska. Tekst głosi, że do spotkania urzędników KOWR z Piotrem Wielgomasem (według publikacji, obecny był także Andrzej Wielgomas) doszło 7 sierpnia, zaś dwa tygodnie później KOWR przesłał CPK notatkę, że nie ma co liczyć na odkupienie ziemi, o którą chodzi w całej sprawie.