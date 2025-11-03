Reklama
Dlaczego szef KOWR spotkał się z twórcą Dawtony? Mówi, że chodziło o kukurydzę

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz (poseł PSL) spotkał się z twórcą firmy Dawtona Andrzejem Wielgomasem przed wybuchem afery dotyczącej działki pod CPK, ale po tym, jak dostał od dziennikarzy pytania na ten temat – podała Wirtualna Polska. Pytany o sprawę Smolarz powiedział portalowi, że rozmowa dotyczyła nie gruntów, a zbiorów kukurydzy.

Publikacja: 03.11.2025 16:45

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz, poseł PSL

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz, poseł PSL

Foto: PAP/Marek Gorczyński

Jakub Czermiński

O sprawie sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK, zrobiło się głośno po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł.

Wcześniej działka była dzierżawiona przez właścicieli Dawtony od 2008 r. Przez lata bezskutecznie starali się o jej wykup. WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach wszyscy trzej zostali przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Portal podał, że miesiąc po ostatnim spotkaniu syn Wielgomasa, Piotr, kupił działkę strategiczną dla budowy CPK.

Spotkanie szefa KOWR z właścicielem firmy Dawtona

Z nowych doniesień WP wynika, że Andrzej Wielgomas także po zmianie władzy utrzymywał relacje z politykami odpowiedzialnymi za rolnictwo. W tekście czytamy, że Henryk Smolarz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i od 2024 r. prezes KOWR, przyjął Andrzeja Wielgomasa w swoim gabinecie 18 września. Tymczasem, jak czytamy, redakcja wysłała do KOWR pierwsze pytania dotyczące sprzedaży działek pod CPK 10 września, a 16 września otrzymała odpowiedź z Biura Dyrektora Generalnego.

„Mimo zmiany władzy polityka KOWR wobec budowy CPK właściwie się nie zmieniła. Zirytowany obstrukcją rolniczej agencji zarząd CPK pod koniec 2024 r. żąda żeby Smolarz zorganizował spotkanie z Piotrem Wielgomasem, wiceprezesem firmy Dawtona, któremu w grudniu 2023 r. sprzedano ziemię. Smolarz milczy, ignoruje cztery kolejne pisma w tej sprawie” – napisała w poniedziałek Wirtualna Polska. Tekst głosi, że do spotkania urzędników KOWR z Piotrem Wielgomasem (według publikacji, obecny był także Andrzej Wielgomas) doszło 7 sierpnia, zaś dwa tygodnie później KOWR przesłał CPK notatkę, że nie ma co liczyć na odkupienie ziemi, o którą chodzi w całej sprawie.

Wirtualna Polska spytała Henryka Smolarza i Andrzeja Wielgomasa o ich spotkanie z 18 września. Biznesmen nie odpowiedział, odpowiedzi udzielił natomiast polityk. Szef KOWR powiedział, że z właścicielem Dawtony rozmawiał o kukurydzy. – Pan Wielgomas zaprosił mnie żeby odwiedzić jego zakład w Błoniu, w którym przetwarza kukurydzę – powiedział portalowi, dodając, że KOWR współpracuje z Dawtoną, ponieważ ta firma skupuje warzywa do przetwórstwa.

Henryk Smolarz: Przychodzą gotowe pisma i się je podpisuje

Poseł Smolarz przekonywał też, że nie wiedział o pytaniach dotyczących działki pod CPK, choć z informacji WP wynika, że wysłał do CPK trzy pisma w tej sprawie, a na jego nazwisko zaadresowanych było pięć pism z CPK. Polityk przekonywał, że „przychodzą gotowe pisma i się je podpisuje, po prostu, w stercie różnych rzeczy” oraz że sprawą zajmuje się terenowy oddział KOWR, za który odpowiada jeden z jego zastępców.

W rozmowie z WP Henryk Smolarz przyznał, że jego spotkań z Andrzejem Wielgomasem mogło być więcej. Do jednego z nich miało dojść 2 sierpnia 2024 r., tydzień po tym, jak w sprawie działki urzędnicy KOWR spotkali się z przedstawicielami CPK.

Źródło: rp.pl / Wirtualna Polska

Polityka CPK Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

