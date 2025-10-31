Pikanterii całej sprawie dodaje kolejna publikacja Wirtualnej Polski, z której wynika, że podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku firma Dawtona przygotowała specjalne tubki z musami owocowymi, jako gadżet reklamowy – na ich opakowaniach pojawiły się zdjęcia polityków startujących w wyborach i logo PiS. Takie tubki ze swoim wizerunkiem miał m.in. Telus – na jego gadżetach reklamowych pojawiło się hasło "Daj plusa na Telusa". Były minister rolnictwa przyznaje, że kupił 1500 tubek ze swoim wizerunkiem za 750 zł. W 2023 roku w hurcie koszt jednej saszetki wynosił 2 zł netto, tymczasem posłom sprzedawano produkt po 50 gr.

Nabywca działki twierdzi, że nie wiedział o planach dotyczących planów budowy kolei, która ma przebiegać przez działkę. W przyszłym tygodniu Piotr Wielgomas ma spotkać się z przedstawicielami KOWR i Ministerstwa Rolnictwa ws. odsprzedaży działki lub zamiany jej na inną nieruchomość. Wielgomas mówi dziś, że jest gotów ją zbyć za cenę, jaką zapłacił w 2023 roku, jeśli zaistniały uzasadniające taką sprzedaż przesłanki. Politycy PiS twierdzą, że umowa notarialna ws. sprzedaży działki ma przewidywać możliwość jej odkupienia przez Skarb Państwa.

PiS zawiesza polityków i oskarża rządzących. Mówi o Rafale Trzaskowskim i Campusie Polska

Po nagłośnieniu sprawy przez Wirtualną Polskę Robert Telus, a także Rafał Romanowski, były wiceminister rolnictwa; Waldemar Humięcki, były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Jerzy Wal, były zastępca dyrektora oddziału KOWR w Warszawie, zostali zawieszeni w prawach członków PiS. Politycy PiS przekonują jednak, że tak naprawdę za aferę odpowiada koalicja rządząca, ponieważ przez niemal dwa lata nie doprowadziła do odzyskania działki. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.

Politycy PiS zwracają uwagę, że Dawtona znajdowała się wśród partnerów organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego spotkania Campus Polska. Na konferencji prasowej w Sejmie na pytanie o sprawę saszetek z wizerunkiem Telusa poseł PiS (nagranie poniżej, od 48:44) Jan Kanthak odparł, że „widział, iż z tych saszetek korzystano na Campusie Polska Rafała Trzaskowskiego”. – Czy zadawał pan to pytanie ludziom Rafała Trzaskowskiego, w związku z tym, że otrzymali kilkaset tysięcy złotych na kampanię Rafała Trzaskowskiego (...) państwo nie reagowało mając świadomość, że jest okres pięcioletni, by tę ziemię odkupić, czy to miało coś wspólnego z tymi tubkami, które były rozdawane za darmo na Campusie Polska Rafała Trzaskowskiego, czy z tymi dotacjami – odparł, nie udzielając odpowiedzi na zadane pytanie. Kanthak zarzucił też pytającemu dziennikarzowi TVN24, że stacja ta zajmuje się tylko PiS.

Z kolei Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS podkreślił, iż w akcie notarialnym „zagwarantowano prawo Skarbu Państwa do tego, by ta działka wróciła do Skarbu Państwa, do tego, by ta działka wróciła w posiadanie Skarbu Państwa po cenie z 2023 roku”.