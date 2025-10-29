Aktualizacja: 29.10.2025 12:18 Publikacja: 29.10.2025 12:03
Maciej Lasek oraz Filip Czernicki
Foto: PAP/Leszek Szymański
Jak rząd Donalda Tuska zajął się sprawą działki kluczowej dla CPK?
Kiedy i dlaczego doszło do wszczęcia postępowania w sprawie działki pod CPK?
W jaki sposób KOWR miał wprowadzać w błąd Centralny Port Komunikacyjny?
Jakie były reakcje i działania rządu wobec wykrytych nieprawidłowości?
Jakie zagadnienia i kontrowersje towarzyszą sprzedaży 160-hektarowej działki?
Za sprawą poniedziałkowej publikacji portalu Wirtualna Polska, w mediach głośno zrobiło się o sprzedaży 160-hektarowej działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Transakcja o wartości ponad 22 milionów zł została przeprowadzona tuż przed końcem kadencji PiS, a działka ta ma kluczowe znaczenie dla inwestycji. W sprawę zamieszani są byli ministrowie rolnictwa – Robert Telus i Rafał Romanowski – którzy zostali zawieszeni w prawach członka ugrupowania. Sprawa ta jest jednym z pierwszych poważnych kryzysów wizerunkowych PiS po utracie władzy.
W środę WP opublikowała kolejny artykuł, w którym zauważa, że mimo iż politycy koalicji rządzącej ostro krytykują swoich poprzedników za aferę wokół działki pod CPK, to w rzeczywistości niewiele w tej sprawie odbywa się zgodnie z procedurami. Do jakich zaniedbań doszło?
Po pierwszej publikacji Wirtualnej Polski dotyczącej afery wokół działki pod CPK, premier Donald Tusk ostro skrytykował rząd PiS. „Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście” – podkreślił polityk we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Okazuje się jednak, że śledztwo w tej sprawie wszczęto dopiero w miniony poniedziałek – w dniu publikacji WP. Mimo że należąca do Skarbu Państwa działka znajdująca się w miejscowości Zabłotnia formalnie została sprzedana już dawno, bo 1 grudnia 2023 r.
WP opublikowało kalendarium wydarzeń, z którego wynika, że już 11 grudnia 2023 r. – dziesięć dni po sprzedaży działki – w CPK zorientowano się, iż wokół tego terenu dzieje się coś nie tak, jak być powinno – w księdze wieczystej pojawiła się bowiem wzmianka, która oznacza, że wkrótce może pojawić się wpis zmieniający własność nieruchomości. Przedstawiciele CPK zażądali wówczas od KOWR wyjaśnień. 13 grudnia – a więc w dniu powołania rządu Donalda Tuska – pracownik KOWR odpowiedzieć miał, że tak – doszło do tego. „Wzmianka się pojawiła. I tyle” – czytamy.
Choć 9 stycznia 2024 r. CPK po raz kolejny upomniał się o odpowiedź w tej sprawie, to 10 stycznia – kiedy Henryk Smolarz objął stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR odpisał, że sprawa jest procedowana, analizowana i weryfikowana. Tydzień później – 16 stycznia 2024 r. – do KOWR wysłane miało zostać kolejne żądanie. Jak podaje WP, w odpowiedzi CPK dostało listę działek pozostających w zasobie KOWR. Wśród nich nie było już jednak działki w Zabłotni. „1 marca 2024 r. KOWR kwestionuje zasadność przekazania działek w Zabłotni do CPK, a 3 kwietnia 2024 CPK znowu domaga się informacji, co z działką w Zabłotni” – wskazano.
Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Chodzi o teren, który Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Warszawie sprzedał osobie prywatnej. Sprawdzimy to do spodu, od pierwszego pisma po ostatni podpis – zaznaczył szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek.
Foto: PAP
Okazuje się, że KOWR okłamywał Centralny Port Komunikacyjny w sprawie 160-hektarowej działki strategicznej dla budowy nowego lotniska aż do kwietnia 2024 r. – dopiero 5 kwietnia 2024 r. KOWR po raz pierwszy oficjalnie przyznał bowiem, że sprzedał ten teren.
Co istotne, miesiąc później – bo 8 maja 2024 r. – Maciej Lasek, który 20 grudnia 2023 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówił w Sejmie, że w CPK przeprowadzono osiem audytów. Po kolejnych kilku miesiącach – w styczniu 2025 r. – Lasek przyznał, że żadna z kontroli nie zakończyła się zawiadomieniem do prokuratury. Nie wykluczył jednak, że zostaną one złożone.
Jak pisze WP, w międzyczasie – 27 września 2024 r. – do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło pismo Filipa Czernickiego – prezesa zarządu CPK – przedstawiające listę zagadnień wymagających uzgodnienia między CPK a KOWR. Wówczas po raz kolejny poruszono kwestię działki w Zabłotni.
Wirtualna Polska wskazuje na lekceważący stosunek KOWR do problemu z działką w Zabłotni, powołując się na świadczące o tym dokumenty.
Portal zaznacza, że 25 lutego 2025 r. prezes CPK Filip Czernicki napisał do Henryka Smolarza – dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – domagając się od niego informacji o statusie działań zmierzających do ewentualnego odkupu nieruchomości objętych umową sprzedaży z obrębu Zabłotnia. Pismo to trafiło także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Henryk Smolarz nie odpowiadał na dokument przez pół roku. Nie pomogły też monity z ponowieniem prośby o odpowiedź – miały one zostać wysłane 17 kwietnia, 13 czerwca i 8 sierpnia.
Dopiero 20 sierpnia 2025 r. Smolarz odpowiedział na pismo Czernickiego. W rozmowie z WP Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że – jak zaznaczono – „pomimo wcześniejszej, intensywnej korespondencji prowadzonej przez spółkę CPK z KOWR” Maciej Lasek został oficjalnie poinformowany o sprzedaży ziemi w Zabłotni dopiero 5 kwietnia 2024 r. Wówczas zlecił on weryfikację sytuacji faktycznej i prawnej działki nr 87/1. „Na polecenie Pełnomocnika Rządu ds. CPK, po przeanalizowaniu sytuacji, zarząd spółki CPK prowadził wielomiesięczną korespondencję z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w powyższej sprawie. Niestety, pomimo wielu prób, nie udało się dojść do porozumienia” – przekazała Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury, cytowana przez Wirtualną Polskę.
Mimo że jednocześnie trwała wewnętrzna kontrola dokumentów będących w posiadaniu CPK, to dopiero 30 lipca 2025 r. – a więc 595 dni po przejęciu władzy przez Donalda Tuska – do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie złożone przez zarząd CPK dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników KOWR. I choć mogłoby wydawać się, że sprawa nabierze wówczas tempa, przez kolejne tygodnie zawiadomienie krążyło między różnymi szczeblami prokuratury.
Port lotniczy CPK
Foto: PAP
Przemysław Nowak – rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej – przekazał w rozmowie z WP, że zawiadomienie CPK zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie 14 sierpnia. 22 sierpnia Prokuratura Regionalna przekazała je zaś do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
27 października 2025 r. – kilka godzin po pierwszej publikacji Wirtualnej Polski ws. działki pod CPK – Maciej Lasek oraz Filip Czernicki przekonywali na konferencji prasowej, że znali sprawę „od pierwszych dni, kiedy zarząd w nowym składzie został powołany”. Mimo to, nie potrafili oni jednak wyjaśnić, z jakiego powodu tak długo zwlekano ze złożeniem zawiadomienia w tej sprawie. Czernicki powiedział jedynie, że sprawa powinna zostać przeanalizowana przez odpowiednie służby. – Dalej nie informowaliśmy o tym postępowaniu ze względu na dobro toczącego się śledztwa – stwierdził.
Jak wskazuje Wirtualna Polska, żadne śledztwo się jednak nie toczyło. „Owszem – w ubiegłym tygodniu, a więc półtora miesiąca po tym, jak do CPK trafiły pierwsze pytania Wirtualnej Polski, przesłuchano prezesa Czernickiego. Ale postępowanie wszczęto dopiero 27 października, czyli w dniu publikacji Wirtualnej Polski” – wskazuje portal.
WP zaznacza, że śledczy nie dysponują na razie nawet dokumentami dotyczącymi sprzedaży działki. – Służby nie zwróciły się do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie dokumentów w sprawie, o którą pan pyta – powiedziała portalowi WP Anna Szumańska, rzecznik prasowa Ministerstwa Infrastruktury.
KOWR przekazał zaś, że – według stanu wiedzy na 28 października – „prokuratura ani działające na jej polecenie służby, nie zwracały się do KOWR o wydanie materiałów, ani o zabezpieczenie dokumentów, dotyczących sprzedaży nieruchomości w Zabłotni na rzecz Piotra Wielgomasa”.
Iwona Pacholska – rzeczniczka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zaznaczyła natomiast, że „do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi nie wpłynął wniosek z prokuratury lub działających na jej polecenie służb w sprawie przygotowania materiałów w zakresie sprzedaży działki numer 87/1 w Zabłotni przez KOWR na rzecz Piotra Wielgomasa”. „W przedmiotowej sprawie prokuratura nie występowała do Wód Polskich o udostępnienie dokumentów” – dodała w rozmowie z WP Karolina Gaweł, zastępczyni dyrektora Biura Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wirtualna Polska podkreśla, że przez czekanie prawie 600 dni ze złożeniem zawiadomienia do prokuratury, część danych – także kluczowych dla wyjaśnienia sprawy – mogła już zostać utracona. Jest już między innymi za późno, by uzyskać bilingi bądź dane o lokalizacji telefonów bohaterów tej historii – obowiązek ich przechowywania przez operatorów i możliwość udostępniania ich służbom oraz prokuraturze trwa bowiem 12 miesięcy. Nie jest jednak wykluczone, że dane te zabezpieczono na potrzeby innych śledztw z udziałem tych samych osób bądź że zabezpieczyły je służby w ramach własnych działań. Tego jednak nie wiadomo – CBA nie odpowiedziało bowiem WP, czy dysponuje takimi materiałami.
Wirtualna Polska miała usłyszeć w prokuraturze, że z zawiadomienia CPK wynika, iż władze KOWR – już za czasów Henryka Smolarza, łączącego funkcję w rolniczej agencji z obowiązkami posła PSL – wprowadzały władze CPK w błąd, jeśli chodzi o charakter prawny nieruchomości w Zabłotni.
W związku ze sprawą, władze CPK powiadomiły prokuraturę, iż KOWR aż do kwietnia 2024 r. twierdził, że nieruchomość ta objęta jest roszczeniami, które miały uniemożliwiać jej przejęcie przez Centralny Port Komunikacyjny. W księdze wieczystej – ani w żadnych pismach dotyczących działki – nie znaleziono jednak informacji o żadnych roszczeniach. KOWR także nie odpowiedział na pytanie, o jakie roszczenia miało chodzić.
Według informacji Wirtualnej Polski zawiadomienie, które złożone zostało przez CPK, nie zawierało wątku zasypania stawu na działce w Zabłotni i „znikającego w dziwnych okolicznościach” cieku wodnego, który – według Wód Polskich w 2021 r. – płynie przez tę działkę, zaś dwa lata później znika.
Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – który od początku przedstawiany był przez PiS jako kluczowa inwestycja tego rządu dla Polski – zakłada budowę nowoczesnego lotniska oraz sieci kolejowej łączącej różne regiony kraju. Jednym z jego głównych punktów była sprzedaż 160 hektarów gruntu, strategicznego dla realizacji projektu. Działka ta przeznaczona miała być pod tory szybkiej kolei i miasteczko usługowo-magazynowe.
Centralny Port Komunikacyjny
Foto: PAP
Z poniedziałkowej publikacji Wirtualnej Polski wynika, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zarządzane wówczas przez Roberta Telusa – miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.
Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.
Sprzedaż działki za 22,8 mln zł – której wartość po zmianie przeznaczenia może sięgnąć nawet 400 mln zł – wzbudziła niemałe kontrowersje zarówno wewnątrz PiS-u, jak i poza partią. Po wybuchu afery prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się na zawieszenie w prawach członków partii – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego, czyli ówczesnego ministra i wiceministra rolnictwa.
W poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opublikował w serwisie X wpis w sprawie. „Nie informowaliśmy o tej sprawie wcześniej, ponieważ prokuratorzy musieli spokojnie zebrać materiał, by śledztwo mogło ruszyć na mocnych podstawach. (...) Mówię jasno – sprawdzimy to do spodu, od pierwszego pisma po ostatni podpis”.
