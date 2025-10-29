Okazuje się jednak, że śledztwo w tej sprawie wszczęto dopiero w miniony poniedziałek – w dniu publikacji WP. Mimo że należąca do Skarbu Państwa działka znajdująca się w miejscowości Zabłotnia formalnie została sprzedana już dawno, bo 1 grudnia 2023 r.

WP opublikowało kalendarium wydarzeń, z którego wynika, że już 11 grudnia 2023 r. – dziesięć dni po sprzedaży działki – w CPK zorientowano się, iż wokół tego terenu dzieje się coś nie tak, jak być powinno – w księdze wieczystej pojawiła się bowiem wzmianka, która oznacza, że wkrótce może pojawić się wpis zmieniający własność nieruchomości. Przedstawiciele CPK zażądali wówczas od KOWR wyjaśnień. 13 grudnia – a więc w dniu powołania rządu Donalda Tuska – pracownik KOWR odpowiedzieć miał, że tak – doszło do tego. „Wzmianka się pojawiła. I tyle” – czytamy.

Choć 9 stycznia 2024 r. CPK po raz kolejny upomniał się o odpowiedź w tej sprawie, to 10 stycznia – kiedy Henryk Smolarz objął stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR odpisał, że sprawa jest procedowana, analizowana i weryfikowana. Tydzień później – 16 stycznia 2024 r. – do KOWR wysłane miało zostać kolejne żądanie. Jak podaje WP, w odpowiedzi CPK dostało listę działek pozostających w zasobie KOWR. Wśród nich nie było już jednak działki w Zabłotni. „1 marca 2024 r. KOWR kwestionuje zasadność przekazania działek w Zabłotni do CPK, a 3 kwietnia 2024 CPK znowu domaga się informacji, co z działką w Zabłotni” – wskazano.

Okazuje się, że KOWR okłamywał Centralny Port Komunikacyjny w sprawie 160-hektarowej działki strategicznej dla budowy nowego lotniska aż do kwietnia 2024 r. – dopiero 5 kwietnia 2024 r. KOWR po raz pierwszy oficjalnie przyznał bowiem, że sprzedał ten teren.