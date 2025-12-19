Reklama
Michał Dworczyk z zarzutami. „Odmówiłem składania wyjaśnień”

Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze. W tle tzw. afera mailowa i włam na pocztę elektroniczną polityka, za rządów PiS szefującego kancelarii premiera.

Publikacja: 19.12.2025 14:41

Warszawa, 19.12.2025. Europoseł Michał Dworczyk w drodze do Prokuatury Okręgowej w Warszawie

Foto: Radek Pietruszka/PAP

Jan Skoumal

– Usłyszałem dwa zarzuty, o których wcześniej informację podawaliśmy na konferencji w Sejmie. Są one w moim przekonaniu kuriozalne. Nie zgadzam się z ich treścią – stwierdził europoseł PiS Michał Dworczyk po opuszczeniu budynku prokuratury.

W trakcie zaplanowanego na piątek 19 grudnia przesłuchania w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie politykowi Prawa i Sprawiedliwości postawione zostały zarzuty dot. niedopełniania obowiązków i utrudniania śledztwa. Chodzi o tzw. aferę mailową, w ramach której miało dość do ujawnienia informacji niejawnych przez Dworczyka.

Czytaj więcej

Wiadomości ze skrzynki e-mailowej Michała Dworczyka (na zdjęciu z lewej, obok ówczesny minister kult
Polityka
Afera mailowa. Kto dotychczas usłyszał zarzuty?

Michał Dworczyk z zarzutami. Chodzi o tzw. aferę mailową

„W Prokuratorze Krajowej zostały mi przedstawione zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków (prokurator nie potrafi jasno określić jakich) oraz utrudniania śledztwa (prokurator nie ma ani dowodów ani zeznań w tej sprawie)” - skomentował sprawę na swoim profilu w serwisie X (Twitter) Michał Dworczyk.

Jak zaznaczył, odmówił składania zeznań do czasu zapoznania się z aktami sprawy.

„Jest to kolejny atak upolitycznionej prokuratury i nieudolna próba przykrycia prawdziwych problemów rządu Donalda Tuska, takich jak zapaść w ochronie zdrowia, afera KPO, CPK i wielu wielu innych. Naprawdę myślicie, że nas zastraszycie i przestaniemy mówić o waszej niekompetencji i nieróbstwie?” - dodał polityk PiS.

Sprawa dotyczy tzw. afery mailowej, wokół której prowadzone są dwa postępowania: jak zaznaczał w rozmowie w TVN24 rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w jednym z nich Dworczyk ma status pokrzywdzonego, a w drugim – podejrzanego. Polityk współpracuje z prokuraturą, a data dzisiejszego przesłuchania została ustalona wspólnie

Afera mailowa. O co chodzi?

Na czym polega tzw. afera mailowa? Michał Dworczyk, który w czasach rządów PiS sprawował funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, miał korzystać z prywatnej i niezabezpieczonej skrzynki mailowej w celu korespondencji. W czerwcu 2021 roku w sieci pojawiły się fragmenty tej korespondencji – władze informowały wtedy, że doszło do włamania na skrzynkę Dworczyka.

Jak zaznaczał polityk PiS, w skrzynce mailowej „nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny”.

Źródło: rp.pl

