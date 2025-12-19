Aktualizacja: 19.12.2025 16:47 Publikacja: 19.12.2025 14:41
Warszawa, 19.12.2025. Europoseł Michał Dworczyk w drodze do Prokuatury Okręgowej w Warszawie
Foto: Radek Pietruszka/PAP
– Usłyszałem dwa zarzuty, o których wcześniej informację podawaliśmy na konferencji w Sejmie. Są one w moim przekonaniu kuriozalne. Nie zgadzam się z ich treścią – stwierdził europoseł PiS Michał Dworczyk po opuszczeniu budynku prokuratury.
W trakcie zaplanowanego na piątek 19 grudnia przesłuchania w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie politykowi Prawa i Sprawiedliwości postawione zostały zarzuty dot. niedopełniania obowiązków i utrudniania śledztwa. Chodzi o tzw. aferę mailową, w ramach której miało dość do ujawnienia informacji niejawnych przez Dworczyka.
„W Prokuratorze Krajowej zostały mi przedstawione zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków (prokurator nie potrafi jasno określić jakich) oraz utrudniania śledztwa (prokurator nie ma ani dowodów ani zeznań w tej sprawie)” - skomentował sprawę na swoim profilu w serwisie X (Twitter) Michał Dworczyk.
Jak zaznaczył, odmówił składania zeznań do czasu zapoznania się z aktami sprawy.
„Jest to kolejny atak upolitycznionej prokuratury i nieudolna próba przykrycia prawdziwych problemów rządu Donalda Tuska, takich jak zapaść w ochronie zdrowia, afera KPO, CPK i wielu wielu innych. Naprawdę myślicie, że nas zastraszycie i przestaniemy mówić o waszej niekompetencji i nieróbstwie?” - dodał polityk PiS.
Sprawa dotyczy tzw. afery mailowej, wokół której prowadzone są dwa postępowania: jak zaznaczał w rozmowie w TVN24 rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w jednym z nich Dworczyk ma status pokrzywdzonego, a w drugim – podejrzanego. Polityk współpracuje z prokuraturą, a data dzisiejszego przesłuchania została ustalona wspólnie
Na czym polega tzw. afera mailowa? Michał Dworczyk, który w czasach rządów PiS sprawował funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, miał korzystać z prywatnej i niezabezpieczonej skrzynki mailowej w celu korespondencji. W czerwcu 2021 roku w sieci pojawiły się fragmenty tej korespondencji – władze informowały wtedy, że doszło do włamania na skrzynkę Dworczyka.
Jak zaznaczał polityk PiS, w skrzynce mailowej „nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny”.
