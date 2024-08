Mężczyźni to płotki, wygląda na to, że rzeczywiście jedynie skorzystali z haseł dostępu, jakie pojawiły się w internecie. A więc to nie oni byli inspiratorami włamania, a jedynie z niego skorzystali. Loginy i hasła do skrzynek mailowych, w tym w tym do maili Dworczyka i jego rozmówców, ujawniono w sieci w lutym 2021 r. w efekcie gigantycznego wycieku takich danych.

Ataku na skrzynkę Michała Dworczyka dokonała grupa UNC1151

„Dokładnie 2 lutego na jednym z hakerskich forów internetowych został zamieszczony plik zip, zawierający ogromną bazę wykradzionych danych z adresami mailowymi i hasłami do nich. Wyciek ten nazwano COMB21 lub Breachcomp2.0.” – podawał oko.press.

Według polskich służb ataków na konta Michała Dworczyka i kilku posłów dokonała grupa cyberszpiegów – UNC1151 w ramach operacji „Ghostwriter", a cel to destabilizacja sytuacji politycznej w Europie Środkowej. Kto personalnie za tym stoi i za kolportażem wykradzionych maili, nie ustalono. – Postępowanie jest w toku – wskazuje prok. Skiba. W tym śledztwie były szef KPRM Michał Dworczyk jest pokrzywdzonym.

Były minister z pokrzywdzonego będzie podejrzanym?

Jednak w innym postępowaniu – co zapowiedział prokurator generalny Adam Bodnar – śledczy chcą postawić Dworczykowi (dziś posłowi PE) zarzuty. Twierdzą, że „utrudniał śledztwo” w sprawie włamania do jego poczty, bo w jego trakcie miał polecić usunięcie z niej maili. – W najbliższych tygodniach skierujemy wniosek do PE o uchylenie immunitetu obecnemu europarlamentarzyście – mówi „Rz” prok. Skiba.

Już teraz zarzut za wyczyszczenie poczty ministra ma Karol K., były sekretarz dyrektora w Centrum Informacyjnym Rządu. Według prokuratury „10 czerwca 2022 r. w Warszawie, działając pod kierownictwem ustalonej osoby, dokonał trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych ze skrzynki mailowej, utrudniając w ten sposób postępowanie karne prowadzone w przedmiocie czynu z art. 296b § 1 kk, tj. o czyn z art. 239 § 1 kk” (w sprawie włamania do skrzynki Dworczyka – red.).